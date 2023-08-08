Почему двигатель может глохнуть при нажатии на педаль тормоза

История про «вторичку» хороша, когда есть возможность купить машину с минимальным пробегом и одним владельцем: там и «дисконт», и ресурс, и минимальный шанс нарваться на последствия серьезных аварий. Однако продаются такие машины редко, да и ситуация на рынке существенно снижает вероятность подобного предложения. Так что, принимая решение о покупке «бэушки», готовьтесь к проблемам. Они обязательно будут.
От «копеечных» мелочей, вроде изношенных колодок или нехватки элементов, которые несложно найти на разборке, до серьезных поломок — тех, что не дадут использовать ТС по прямому назначению. Вот пример: выжимаем педаль тормоза — москвич проводит эту операцию примерно тысячу раз в день — и машина глохнет. Заводишь, тормозишь, глохнешь. И так — два часа, пока вечером до дома не доберешься. А завтра — на метро, потому что стыдно.
Итак, имеем симптом: при выжатой педали тормоза обороты проваливаются ниже плинтуса. Первым делом нужно выдохнуть и успокоиться, иначе можно и дел натворить. Дальше — осмотр. Все следы постороннего вмешательства, именуемого в простонародье «тюнингом» или «колхозом», нужно убирать при первом же попадании на глаза. Никаких «соплей», проводков и «доработок» под капотом — как, впрочем, и в салоне — быть не должно. И не надо про сигнализацию — такое уже не угоняют, можно не волноваться.
Далее проводим наблюдение за высоковольтными проводами: если они фейерверков не устраивают — целы. Уже предвижу окрик с дивана: мол, будь проблема в электрике, загорелся бы Check Engine, умник! Отвечаю: будь в Check Engine лампочка, он непременно бы загорелся, но ее прошлый владелец с уважением и тревогой за наше самочувствие выкрутил. Три к одному, что разобрав приборную панель, мы обнаружим лишь пустой цоколь.
Следующий объект нашего внимания — датчик положения распредвала. Вообще-то он вечен, как пирамиды Гизы, но порой нуждается в чистке, а также в замене после неудачной «уборки». Снимается он несложно, оценивается на глаз. Для «мойки» используется очиститель карбюратора и аналогичный состав для клемм. А поскольку стоит он недорого, то может быть и заменен. Далее — диагностика.
Если проблема не ушла, а наш автомобиль оснащен механической коробкой передач, то путь будет тернист и долог: глохнущий при нажатии на педаль тормоза двигатель — симптом «выхода из чата» диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Элемент дорогой, меняется непросто, боли причиняет немало, так что сначала проверим дедовским способом: на прогретой, но заглушенной машине выжимаем педаль тормоза «в пол», отпускаем и вновь выжимаем. Если ее ход сократился — загадка разгадана. Дело за малым — купить новую деталь и произвести ремонт.