Почему двигатель может глохнуть при нажатии на педаль тормоза

История про «вторичку» хороша, когда есть возможность купить машину с минимальным пробегом и одним владельцем: там и «дисконт», и ресурс, и минимальный шанс нарваться на последствия серьезных аварий. Однако продаются такие машины редко, да и ситуация на рынке существенно снижает вероятность подобного предложения. Так что, принимая решение о покупке «бэушки», готовьтесь к проблемам. Они обязательно будут.

От «копеечных» мелочей, вроде изношенных колодок или нехватки элементов, которые несложно найти на разборке, до серьезных поломок — тех, что не дадут использовать ТС по прямому назначению. Вот пример: выжимаем педаль тормоза — москвич проводит эту операцию примерно тысячу раз в день — и машина глохнет. Заводишь, тормозишь, глохнешь. И так — два часа, пока вечером до дома не доберешься. А завтра — на метро, потому что стыдно.

Итак, имеем симптом: при выжатой педали тормоза обороты проваливаются ниже плинтуса. Первым делом нужно выдохнуть и успокоиться, иначе можно и дел натворить. Дальше — осмотр. Все следы постороннего вмешательства, именуемого в простонародье «тюнингом» или «колхозом», нужно убирать при первом же попадании на глаза. Никаких «соплей», проводков и «доработок» под капотом — как, впрочем, и в салоне — быть не должно. И не надо про сигнализацию — такое уже не угоняют, можно не волноваться.