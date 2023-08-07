Какое моторное масло лучше — в канистре или из бочки

Преимущества покупки смазки из большого резервуара очевидны. Риск нарваться на подделку значительно ниже, ведь крупные партии обычно приобретают у известного поставщика, который предоставит все необходимые сертификаты. Меньше и стоимость литра, поскольку в прайс не заложена цена упаковки и ее степень защиты (разные наклейки, пломбы и т. д.). Наконец, бочки для рядового автолюбителя хватит надолго, а пустая пригодится в гараже — в ней можно что-нибудь хранить.
Идем дальше. Использование продукта от одного и того же производителя с идентичным пакетом присадок положительно отразиться на работе мотора. Внутри не будет «месива» из разных составов, сильно разнящихся по качеству. В итоге — нагар на клапанах своевременно очищается и выводится, что продлевает ресурс силовому агрегату.
И тут заодно напомним, что при сливе старого лубриканта из движка удаляется не сто процентов содержимого. Что-то обязательно остается в масляных каналах и головке блока цилиндров. Вот поэтому так важно заливать «жижу» одного и того же бренда.
Но есть и недостаток. Если бочка стоит у водителя в гараже, где нет централизованного отопления, то смазка долго не проживет. Ведь на нее действуют перепады температур, влажность, внутри образовывается конденсат. В неподходящих условиях лубрикант не продержится отведенный ему срок службы в пять лет — придется сдавать на утилизацию.
Канистры в этом плане практичнее. Напомним, они существуют вместимостью от 1 до 5 литров. Хотя встречаются и 20-литровые. Однако нюансов у них предостаточно. Скажем, такая упаковка обходится дороже, а увидеть осадок (старение содержимого) невозможно. Да и подделок сейчас немало.
Исходя из сказанного выше, наш выбор — бочка. Причем мы бы посоветовали менять смазку в сервисе. Мастера точно знают, у кого и какие расходники приобретают. Как правило, поставщики проверяются годами, и им самим становится невыгодно «втюхивать» партнерам контрафакт. К тому же приличные СТО дают на проведенные работы гарантию, а лишние проблемы из-за «паленого» масла сервисменам не нужны.