Какое моторное масло лучше — в канистре или из бочки

Преимущества покупки смазки из большого резервуара очевидны. Риск нарваться на подделку значительно ниже, ведь крупные партии обычно приобретают у известного поставщика, который предоставит все необходимые сертификаты. Меньше и стоимость литра, поскольку в прайс не заложена цена упаковки и ее степень защиты (разные наклейки, пломбы и т. д.). Наконец, бочки для рядового автолюбителя хватит надолго, а пустая пригодится в гараже — в ней можно что-нибудь хранить.

Идем дальше. Использование продукта от одного и того же производителя с идентичным пакетом присадок положительно отразиться на работе мотора. Внутри не будет «месива» из разных составов, сильно разнящихся по качеству. В итоге — нагар на клапанах своевременно очищается и выводится, что продлевает ресурс силовому агрегату.

И тут заодно напомним, что при сливе старого лубриканта из движка удаляется не сто процентов содержимого. Что-то обязательно остается в масляных каналах и головке блока цилиндров. Вот поэтому так важно заливать «жижу» одного и того же бренда.