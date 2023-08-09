Летние хвори: почему двигатель сильно греется на «холостых»

Подержанный автомобиль — всегда загадка, а попытка починить его подешевле — целый квест. За годы тотального маркетинга и доступности, о которых мы узнали только после их завершения, многие навыки были утеряны. И ремонты проводились лишь по двум методикам: крупноузловая замена или приобретение новой машины. Пора отвыкать: свеженький авто сейчас просто не купить, а цельный узел поди найди. Приходится вспоминать старые уроки, перелистывать страницы форумов и, о чудо, общаться с «коллегами» по марке и модели. Иначе правильного ответа на вопрос не найти.
Перспектива стать владельцем LADA (которую не хочется, а надо) привела к тому, что многие автовладельцы — даже те, кто не любит копаться в машине — начали «переезжать». То есть оставлять себе автомобиль на больший срок, и, как следствие, сталкиваться с проблемами, решавшимися ранее простой заменой ТС.
За последние 20 лет многие привыкли наматывать условную «сотку», а потом «скидывать» машину, передавая вместе с зимними покрышками и старыми ковриками множество хлопот, начинающихся после «гарантийного» пробега. Например, с системой охлаждения двигателя.
За сотню — полторы тысячи километров она приходит в негодность, нуждаясь в комплексном ремонте. И автомобиль может самостоятельно намекнуть, что время пришло: на холостых оборотах резко возрастает температура двигателя, чуть ли не до перегрева, но стоит нажать на педаль газа, даже стоя на месте, как стрелка начинает опускаться. На первый взгляд, взаимосвязи нет. Но это только на первый взгляд.
Краткое изучение тематического форума тут же подсказало, что «коллеги» уже сталкивались с подобными сложностями. И связь между дросселем и охлаждением все же имеется: поднимая обороты двигателя, мы увеличиваем скорость вращение коленчатого и распределительных валов, а вместе с ними и ремня дополнительного оборудования. Который, о чудо, непосредственно связан с системой охлаждения. У некоторых моделей — с вентилятором. У всех — с помпой. В ней-то и кроется разгадка.
Годы эксплуатации и охлаждающая жидкость низкого качества, купленная, как водится, в супермаркете по акции и по цвету, на пару «съели» крыльчатку водяного насоса, который с тех самых пор перестал прокачивать ОЖ в нужном объеме на холостых оборотах, а вот «под газом» со своей задачей еще справлялся. Разбираем и убеждаемся: от помпы осталась половина. Задачка решена, бесценный опыт получен. Следующий!