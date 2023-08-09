Летние хвори: почему двигатель сильно греется на «холостых»

Подержанный автомобиль — всегда загадка, а попытка починить его подешевле — целый квест. За годы тотального маркетинга и доступности, о которых мы узнали только после их завершения, многие навыки были утеряны. И ремонты проводились лишь по двум методикам: крупноузловая замена или приобретение новой машины. Пора отвыкать: свеженький авто сейчас просто не купить, а цельный узел поди найди. Приходится вспоминать старые уроки, перелистывать страницы форумов и, о чудо, общаться с «коллегами» по марке и модели. Иначе правильного ответа на вопрос не найти.

Перспектива стать владельцем LADA (которую не хочется, а надо) привела к тому, что многие автовладельцы — даже те, кто не любит копаться в машине — начали «переезжать». То есть оставлять себе автомобиль на больший срок, и, как следствие, сталкиваться с проблемами, решавшимися ранее простой заменой ТС.

За последние 20 лет многие привыкли наматывать условную «сотку», а потом «скидывать» машину, передавая вместе с зимними покрышками и старыми ковриками множество хлопот, начинающихся после «гарантийного» пробега. Например, с системой охлаждения двигателя.