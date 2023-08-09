Почему на автомобилях в России так часто клинят дисковые тормоза

Вернемся к поршню: изначально он прикрыт от всех невзгод резиновым сальником, помимо которого в ремкоплекте есть колечко для установки последнего и еще один уплотнитель. Менять — только все вместе, поскольку погоды у нас влажные, а пробки длинные. При обслуживании резиновых «расходников» нужно тщательно очистить все поверхности от ржавчины, убедиться в отсутствии глубокой коррозии на поршне, а в случае обнаружения — заменить и его. Не так уж и дорого все это стоит. Именно выход из строя того самого сальника приводит к образованию коррозии на поршне и на стенках тормозного цилиндра, а и в итоге — к заклиниванию. Хочется пошутить про резинку, да не будем.

Сначала легкая чистка, потом тотальный «очиститель тормозов», далее — сборка. На сам поршень, на стенки цилиндра, на резиновый сальник с внутренней стороны наносится специальная смазка — гордость поклонников бренда «Тойота». Ей же обрабатываются направляющие. Затем все это дело аккуратно собирается, устанавливается на колесо и только потом, в самый последний момент, закручивается «сапун» — клапан прокачки тормозов. Уж слишком легко и зачастую случайно он ломается.

Так и только так должно выглядеть обслуживание тормозов, чтобы они служили долго, работали продуктивно, а в самый нужный момент — не заклинили. Может ли такая работа стоить дешево? Стоит ли под столь длительный и дорогой процесс покупать копеечный ремкомплект, чтобы заново проводить процедуру через полгода? Заплатив тысячи за очистку и сборку, сэкономим на смазке, взяв вместо дорогущей японской старый добрый «Литол»? Вот-вот, да Богу в уши, как говорится.