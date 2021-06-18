Почему в жару падает мощность двигателя, и что с этим делать

Некоторые водители, наверное, не раз замечали, что в жару их автомобили перестают тянуть. Плохо реагируют на педаль газа, не едут. Но при проверке работоспособности двигателя и прочих систем никаких недостатков не обнаруживается. А проблема исчезает, как только жара спадает. В чем причина столько загадочного явления?

Сперва давайте разберемся, что нужно для того, чтобы топливо сгорало в цилиндрах? Верно. Важно, чтобы в цилиндры поступало топливо и воздух, смешанные в определенной пропорции. Если обороты задрать, то расход воздуха увеличивается. Вспомните, как едут машины, оснащенные турбомоторами, где турбина под давлением нагнетает литры воздуха в двигатель, чтобы обеспечить его кислородом, и, как следствие, мощной тягой.

А что бывает, когда воздуха не хватает? Правильно: работа двигателя уже не выглядит такой стабильной, появляются провалы, снижается мощность, интенсивность разгона и прочее. Именно с этим и связаны проблемы, с которыми некоторые автомобилисты сталкиваются в сильную жару.