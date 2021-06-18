Почему в жару падает мощность двигателя, и что с этим делать

Некоторые водители, наверное, не раз замечали, что в жару их автомобили перестают тянуть. Плохо реагируют на педаль газа, не едут. Но при проверке работоспособности двигателя и прочих систем никаких недостатков не обнаруживается. А проблема исчезает, как только жара спадает. В чем причина столько загадочного явления?
Сперва давайте разберемся, что нужно для того, чтобы топливо сгорало в цилиндрах? Верно. Важно, чтобы в цилиндры поступало топливо и воздух, смешанные в определенной пропорции. Если обороты задрать, то расход воздуха увеличивается. Вспомните, как едут машины, оснащенные турбомоторами, где турбина под давлением нагнетает литры воздуха в двигатель, чтобы обеспечить его кислородом, и, как следствие, мощной тягой.
А что бывает, когда воздуха не хватает? Правильно: работа двигателя уже не выглядит такой стабильной, появляются провалы, снижается мощность, интенсивность разгона и прочее. Именно с этим и связаны проблемы, с которыми некоторые автомобилисты сталкиваются в сильную жару.
Все дело в том, что концентрация кислорода в раскаленном воздухе существенно ниже. А ведь двигателю для нормальной работы и сгорания топлива нужен именно кислород, и желательно охлажденный. Но если взяться ему неоткуда, то о какой эффективной работе может идти речь? Естественным образом мотор начинает вяло реагировать на нажатие педали газа, обозначая тем самым, что ему трудно дышать. И что же можно предпринять, дабы избежать столь негативного явления?
Чтобы машина поехала, необходимо устроить чистку подкапотного пространства. И в первую очередь, необходимо как следует промыть радиаторы. Ведь воздух для камер сгорания забирается именно из-под капота. И если в системе охлаждения двигателя проблемы, которые накладываются на внезапно обрушившуюся на регион жару, машина отказывается работать правильно.
Для турбомоторов обязательно следует почистить интеркулер, отвечающий за предварительное охлаждение воздуха, который направляется в турбину, а затем, в двигатель. Если интеркулер забит или не работает вовсе, то в жару двигатель, оснащенный турбиной, также перестает ехать, как ему подобает — ни напора, ни тяги.
Если заметили подобные проблемы у себя в автомобиле, не спешите ехать в сервисный центр. Просто вспомните, давно ли вы мыли радиаторы и меняли охлаждающую жидкость. Если давно, то эти нехитрые операции существенно улучшат теплоотвод и вентиляцию моторного отсека. А вместе с тем, и отзывчивость двигателя на работу педалью газа.