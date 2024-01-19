Зачем опытные водители возят с собой на автомойку тонкий ершик

Мойка самообслуживания — это не только экономия денег, но и возможность сократить время, а также сделать работу лучше, чем усталый и давно проклявший свое ремесло мойщик. Для многих отечественных автомобилистов «банные процедуры» и вовсе стали ритуалом, на который закладывается целое субботнее утро, а «ласточка» получает невиданный набор услуг и внимания. Достаточно лишь оглядеть наборы для «самомоя», что лежат на полках автомагазинов и витринах интернет-площадок: щеточки, тряпочки, специализированная химия, тонкие ершики.
С тряпками и щетками все понятно. С автохимией — тоже, там на банке написано. А вот дальше уже начинаются ребусы. Для «домашнего детейлинга» требуется огромное количество различных кисточек и съемничков, которые позволяют подлезть практически в любую щель и вытрясти грязь даже оттуда, где ее не видно. Отдельно — для пластика, отдельно — для ткани и обивки. А еще же потолок — ему тоже требуется уход. Ну а ершики-то зачем?
Любой более-менее опытный автовладелец знает, что самая дорогая часть автомобиля — это кузов. Цена покраски одной детали — 15 000 рублей. Кузовные работы, сварки и прочие услуги — это полет в космос, и в его чеке не наблюдается конца и края. А чтобы избежать всех этих трат, нужно тщательно следить за состоянием железа, регулярно смывать дорожные реагенты, а также не забывать про закоулки. Тут-то и пригодятся те самые ершики.
Во-первых, дверные рамки гниют от забитых стоков, которые никто и никогда не чистит. Если их регулярно «пробивать» — тем самым ершиком — то и кузовные элементы прослужат дольше на многие годы. Во-вторых, исправно сгнивающая площадка заливной горловины бензобака тоже имеет слив — его ни на одной мойке не прочищают. И тут тоже поможет самый обычный ершик.
Кстати, цена работ по восстановлению поврежденного ржой элемента составит около 25 000 — 30 000 рублей. Ершик обойдется в 200 целковых, а самостоятельная мойка любимой машины, как известно, бесценна. Почувствуйте разницу, что называется.