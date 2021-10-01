Почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину перед нанесением пены

Итак, на дворе 2021 год и мы уже двадцать месяцев живем скорее на даче, выезжая в город только в магазин. Кривая заболеваний или лояльность руководителей, подогретая высокими результатами работающих в белье и, зачастую, на диване сотрудников, привели к тому, что на классических мойках уже давно нет очередей. Зачем переплачивать, если машину можно помыть на даче или, на худой конец, на мойке самообслуживания, где это будет не только дешевле, но и быстрее?

Есть у вышеописанных решений только одна проблема: привычного результата удается добиться не всем. То ли лыжи не едут, то ли снег не пошел. А ведь все мы совершаем одну и туже ошибку, которая зачастую и приводит к половине искомого — машина вроде чистая, но в разводах. А ведь стоило лишь один раз прочитать этикетку на автомобильном шампуне!

Итак, рецепт счастья шоферского и чистой машины прост: шампунь надо использовать правильно. Удивительный факт, не правда ли? Во-первых, его нужно смешать в специальном отсеке с водой в правильной пропорции и настроить аппарат так, чтобы он выдавал густую пену — специальный винт в помощь.