Почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину перед нанесением пены

Итак, на дворе 2021 год и мы уже двадцать месяцев живем скорее на даче, выезжая в город только в магазин. Кривая заболеваний или лояльность руководителей, подогретая высокими результатами работающих в белье и, зачастую, на диване сотрудников, привели к тому, что на классических мойках уже давно нет очередей. Зачем переплачивать, если машину можно помыть на даче или, на худой конец, на мойке самообслуживания, где это будет не только дешевле, но и быстрее?
Есть у вышеописанных решений только одна проблема: привычного результата удается добиться не всем. То ли лыжи не едут, то ли снег не пошел. А ведь все мы совершаем одну и туже ошибку, которая зачастую и приводит к половине искомого — машина вроде чистая, но в разводах. А ведь стоило лишь один раз прочитать этикетку на автомобильном шампуне!
Итак, рецепт счастья шоферского и чистой машины прост: шампунь надо использовать правильно. Удивительный факт, не правда ли? Во-первых, его нужно смешать в специальном отсеке с водой в правильной пропорции и настроить аппарат так, чтобы он выдавал густую пену — специальный винт в помощь.
А во-вторых (этого никто, оказывается, не знал), нужно наносить моющее средство, внимание, на грязную машину. Препараты делают сегодня так, что ополаскивать авто перед покрытием пеной не требуется. Кстати, еще один лайфхак: пена должна ложиться плотно и без пузырей, ведь под «шариком» воздух, а не моющее средство.
Отдельного внимания, то есть предварительно мойки обычной водой, заслуживают лишь внедорожники после «грязей целебных» и давно немытые машины, где корка засохшей и еще не успевшей отвалиться глины с реагентами достигла предельного уровня. Если же грязь скопилась лишь на арках да на крыльях, то ее можно заранее обработать все тем же шампунем, но залитым в обычный пульверизатор.
Что на даче, что на мойке самообслуживания, необходимо сначала нанести пену, дать ей поработать не более 3—5 минут и, не дожидаясь, пока она стечет, смыть проточной водой. После, вооружившись водосгоном или дворником, убрать основной объем жидкости, и только потом протереть микрофиброй или искусственной замшей. Вытирать кузов тряпками, старыми майками и носками бесполезно — останутся разводы. С таким же успехом можно вспомнить народную мудрость о танках, которые не моют, а сразу красят.
Кстати, автохимия и специальные ткани, которые нужны, если душа требует привлекательного вида любимого «железного коня», окупаются за две три мойки, как показывает практика. Даже быстрее, если учесть, что тратиться на облив простой водой перед пеной, бессмысленно.
Но их наличие и умение применить — необходимо. Только с ними можно достичь искомого результата, привычного по классической автомобильной мойке.