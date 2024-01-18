Чем опасны для машины резкие скачки температуры зимой

Потепления, как правило, случаются из-за прихода влажных циклонов. А затем насыщенный водой воздух охлаждается очередным арктическим антициклоном. Что и вызывает выпадение осадков. Неприятность в том, что такого рода климатический механизм действует не только за бортом автомобиля, но и в его топливном баке. Приводя к появлению воды в горючем.
Она тяжелее нефтепродуктов и потому скапливается на дне бака. Где может попасть в бензонасос и при очередном похолодании замерзнуть, поставив авто на прикол — до следующей оттепели. Предупредить развитие событий по такому сценарию может профилактическая, раз в месяц, заливка в бензобак литра чистого этилового, либо изопропилового спирта.
Мыть автомобиль в мороз? «Да ни за что!» — ответят многие автовладельцы. И будут глобально неправы. Хотя такой подход исключает риск примерзания дверей и лючка бензобака после посещения автомойки. Но на самом деле периодическая «баня» для машины при частых «прыжках» погоды от сильного мороза к относительному теплу не блажь, а вынужденная необходимость.
Ведь перепады температуры обостряют проблемы лакокрасочного покрытия кузова, способствуя проникновению в его «микрораны» агрессивной дорожной химии. Единственный способ снизить негативный эффект от ее воздействия — достаточно частая мойка машины от соли и реагентов. Без оглядки на температуру за окном.
Перепады температур способствуют и ускоренному старению всевозможной резинотехники. От них, в частности, страдают различные уплотнения, сальники и шланги. Особенно это может быть заметно на уже пожилых машинах. Поскольку вся эта жизненно важная мелочевка уже потеряла изрядную долю исходной эластичности за долгий срок своей службы. А тут еще после оттепели — сильное и резкое похолодание. Ну как тут не полопаться?!
Именно в трескучий мороз, сменивший призрачное зимнее потепление, частенько начинает течь сквозь прокладки и сальники масло из мотора. Или, например, трескается шланг системы охлаждения, заливая все подкапотное пространство антифризом.
Автомобильная электрика, как правило, тоже «бывает не в восторге» от температурных «качелей». Прежде всего, они каждый раз проверяют на «пофпригодность» эластичность и стойкость к растрескиванию изоляции всевозможных проводов. Ну и вездесущее отпотевание тут как тут. Никакому электричеству контакт с влагой на пользу пойти не может. Поэтому не удивляйтесь внезапным «глюкам» какой-нибудь электроники или электрики в автомобиле после резкого потепления или похолодания.
Заметим, что невозможно защитить свой автомобиль от всех негативных последствий зимних температурных «качелей». Поэтому в такое время следует более внимательно относиться к «здоровью» машины и немедленно реагировать на малейшие симптомы возможных поломок. Лучше перебдеть, чем потом «попасть» на серьезный ремонт.