Чем опасны для машины резкие скачки температуры зимой

Потепления, как правило, случаются из-за прихода влажных циклонов. А затем насыщенный водой воздух охлаждается очередным арктическим антициклоном. Что и вызывает выпадение осадков. Неприятность в том, что такого рода климатический механизм действует не только за бортом автомобиля, но и в его топливном баке. Приводя к появлению воды в горючем.

Она тяжелее нефтепродуктов и потому скапливается на дне бака. Где может попасть в бензонасос и при очередном похолодании замерзнуть, поставив авто на прикол — до следующей оттепели. Предупредить развитие событий по такому сценарию может профилактическая, раз в месяц, заливка в бензобак литра чистого этилового, либо изопропилового спирта.

Мыть автомобиль в мороз? «Да ни за что!» — ответят многие автовладельцы. И будут глобально неправы. Хотя такой подход исключает риск примерзания дверей и лючка бензобака после посещения автомойки. Но на самом деле периодическая «баня» для машины при частых «прыжках» погоды от сильного мороза к относительному теплу не блажь, а вынужденная необходимость.

Ведь перепады температуры обостряют проблемы лакокрасочного покрытия кузова, способствуя проникновению в его «микрораны» агрессивной дорожной химии. Единственный способ снизить негативный эффект от ее воздействия — достаточно частая мойка машины от соли и реагентов. Без оглядки на температуру за окном.