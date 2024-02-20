Зачем хитрые автовладельцы скупают кровельную мастику

Понятие «срок годности» есть у любого продукта, и машина тут совсем не исключение: прогнозируемый ресурс имеется у каждого узла. Впрочем, самое важное и дорогое — это не мотор с коробкой, а кузов. И чтобы «влить» в него несколько дополнительных лет службы, нужно крепко вложиться или применить недюжинную смекалку. С последним на Руси проблем никогда не возникало — во все времена была в избытке. И даже сейчас: взять в качестве примера хотя бы историю с мастикой, за которой охотятся самые изобретательные автовладельцы.

Антикоррозионные покрытия, которые всегда найдутся на полке магазина автозапчастей, делятся на две категории: дорогие и бесполезные. Заплатил — работает, а коли сэкономил — получай лужу непонятной жидкости. Ту, что в лучшем случае лишь посредственно выполнит свою задачу, а при менее успешном стечении обстоятельств — только навредит. Многочисленные антикоррозионные составы представлены точно по такому же рецепту: либо дорого, либо дурь, которая мгновенно смывается и не может противостоять появлению ржавчины. И что делать?

Наш человек начинает изобретать: так появились различные «гаражные коктейли» из пушсала, отработки и всего, что попадалось под руку. Многие из них действенны, но довольно скоро приходят в негодность и нуждаются в обновлении. Все — чудовищно вонючи, а их нанесение превращается в химическую атаку. Но факт остается фактом: искать вариант сделать антикор дешевым у нас в крови. Так было в Советском Союзе, в девяностых, так и сейчас — как бы купить подешевле, но покачественнее, да чтобы каждый год не переделывать, и кузов уцелел.

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И тут самые разносторонние гаражные «самоделкины», вдоволь нагулявшись вдоль полок и цен и проведя с мыслями об увиденном все выходные на даче, вспомнили: а ведь есть кровельная мастика! По своим свойствам-то она ничем не отличается, не застывает как бетон и не стекает водопадами при нанесении, а после превращается в эластичное и прочное защитное покрытие. Почему бы не применить ее на автомобиле?

Инструкция по использованию мастики аналогична той, что прикладывается к привычным составам. Выбрав день, нужно разогреть приобретенную банку на конфорке, взять в руки кисть, которую не жалко будет потом выкинуть, да намазать заранее отмытые места приличным слоем. Руководствоваться в процессе необходимо лишь одним правилом: много — не мало. А размазав пару упаковок по аркам и днищу, пройдя пороги и, на всякий случай, скрытые ниши да полости, со спокойной душой отправляемся на заслуженный отдых. Автомобиль защищен, и ближайшие пару лет можно выезжать на залитые реагентами и засыпанные солью улицы без страха и упрека.