Бензина на всех может и не хватить: власти опять ввели запрет на экспорт топлива

Экспортировать бензин из России снова запрещено, причем вплоть до конца года. Цель эмбарго — стабилизация положения на топливном рынке страны, которое осложняется сезонностью и ремонтами на отечественных НПЗ. При этом под запрет не подпадает дизель, хотя слухи о такой возможности ходили совсем недавно. Портал «АвтоВзгляд» заинтересовался, помогут ли принятые Правительством РФ меры гарантировать наличие топлива на АЗС.

Напомним, что временный запрет на поставки бензина за пределы России был введен еще в марте этого года и изначально должен был действовать до конца лета. Но в мае-июле в кабмине сочли, что отечественный рынок насыщен в достаточной мере и вновь разрешили гнать его за рубеж.

Однако, как стало ясно теперь, в высоких кабинетах просчитались, что, в том числе, было видно даже невооруженным глазом: в пик отпускного сезона на автозаправках наблюдались колоссальные очереди, топлива не хватало. В итоге экспортные ограничения, как уже было сказано, реанимировали (они, впрочем, не затронут гуманитарную помощь и поставки по межправительственным соглашениям).

Фактический запрет, по замыслу Минэнерго, должен действовать в сентябре-октябре, а в ноябре-декабре предполагается эмбарго на экспорт для лиц, не занимающихся производством нефтепродуктов. Меру, повторим, чиновники обосновали высоким сезонным спросом и плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих мощностях.

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Заметим, что эмбарго не затрагивает дизельное топливо: хотя в июле поступала информация о намерении кабмина рассмотреть такую возможность, вице-премьер Александр Новак заверил тогда, что такие обсуждения не ведутся, поскольку дефицита солярки не предвидится.

Но помогут ли эти действия правительства избежать нехватки топлива на заправках в ближайшие месяцы? И не грозит ли ситуация резким ростом ценников на АЗС?

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила РОКОТЯНСКАЯ считает, что майская отмена запрета на экспорт оказалась преждевременной. Розничные цены, по ее данным, к тому моменту не успели нормализоваться. В итоге топливо продолжило дорожать, произошел и очередной виток роста биржевых цен. А ведь увеличение стоимости бензина — важный проинфляционный фактор, ведущий к удорожанию логистики всех товаров.

Так что решение правительства снова запретить экспорт бензина — абсолютно разумное и нацелено на интересы российских потребителей, замечает глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей КАНАЕВ. Он так же обращает внимание, что сейчас очень высокий спрос на моторное топливо. А на НПЗ наступил сезон плановых работ. При сохранении экспорта в этих условиях рыночная ситуация может резко усложниться.

Фото globallookpress.com

Другой вопрос — насколько предпринимаемые меры окажутся эффективными, задался г-н Канаев в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд». По их результатам в правительстве будут делать выводы о возможных дальнейших шагах и нельзя исключать, что в итоге эмбарго продлят и после 31 декабря. Кабмин явно дает понять, что в приоритете властей — интересы внутреннего рынка, а не тех лиц, что нацелены именно на поставки нефтепродуктов за рубеж. Эксперт замечает, что действующие ограничения не затрагивают экспорт непереработанной нефти.

Хотелось бы верить, что усилия правительства увенчаются успехом и российским автовладельцам не придется запасаться бензином впрок или вовсе отказываться от пользования своими «стальными конями». Увы, но год назад, в августе 2023-го, такую ситуацию мы наблюдали в самых разных регионах страны, причем она затронула, в том числе, и дизтопливо.

При этом руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий БАЖЕНОВ замечает, что в прошлом году власти, вводя временный запрет на экспорт топлива, все же реагировали на уже заявившую о себе во весь голос проблему. В 2024-ом правительство действует превентивно, что внушает осторожный оптимизм.

Однако всплеск оптовых цен обычно отражается на рознице с некоторым лагом, замечает г-жа Рокотянская. Поэтому в ближайшее время, несмотря на запрет экспорта, мы все равно будем наблюдать рост цен на АЗС в разных регионах, полагает она.