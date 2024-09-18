Разорительная лень: чем грозит отказ от подготовки авто к осеннему сезону

Увы, но даже сегодня, когда срок эксплуатации собственной машины по вполне понятным причинам резко увеличивается, подавляющее большинство отечественных автовладельцев продолжают относится к своим ТС довольно пренебрежительно. Речь, понятное дело, идет о правильном обслуживании любимых «коней» и «ласточек». Однако чаще всего уход за ними ограничивается сезонной переобувкой и уже, к сожалению, не совсем регулярным ТО. Что в итоге выливается в очень серьезные траты на ремонт. Которого в большинстве случаев можно было бы избежать, приняв превентивные меры.

Но даже статистика свидетельствует, что наши люди ждут, пока их петух клюнет или гром ударит. Так, автомеханики утверждают, что к ним за шесть последних месяцев обратилось на 25-30 процентов автовладельцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. А резко выросший поток страждущих, в свою очередь, потянул за собой пересмотр прайс-листов автосервисов. И сегодня средний чек СТО перевалил за отметку в 10 000 рублей.

А завтра он будет еще дороже. При этом, говорят специалисты, многих проблем можно было избежать, реже заезжая в мастерские, если бы автовладельцы сами следили за «здоровьем» своих транспортных средств. Разумеется, некоторые профилактические процедуры без помощи профессионалов лучше не проводить, однако значительная часть работ по силам даже не очень сведущим в технике гражданам. Однако тут, как говорится, есть нюансы.

Фото globallookpress.com

Моторизованные соотечественники непонятно почему уверены, что транспортному средству надо уделять внимание только два раза в год — при переходе на зимний период эксплуатации и обратно. Между тем, езда на машине и зимой, и весной, и летом, и осенью имеет свою специфику, то есть ее, если по гамбургскому счету, надо готовить к смене каждого времени года.

Это касается и расходников, и некоторых запчастей, и использовании различной автохимии. При этом, повторим еще раз, небольшие, но грамотные траты на долгое время практически исключат возникновение серьезных поломок.

Так что же в этой связи обязательно надо сделать со своей легковушкой в преддверии дождливой и темной осени? Если честно, то список мероприятий не так велик, как кажется. Впрочем, более подробно о всех процедурах вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.