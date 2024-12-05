Ледовое «побоище»: как предотвратить замерзание лобового стекла авто

Одна из крайне неприятных забот отечественных автовладельцев в холода: очистка по утру лобового стекла машины, промерзшей после долгой стоянки на морозе, от наледи. На этот процесс уходит довольно много времени, да и сам продрогнешь до костей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», существует целый ряд приемов, помогающих как минимум минимизировать процедуру, а как максимум — вообще о ней забыть.

Самый простой и малозатратный из них, но не всегда гарантирующий стопроцентный результат: самостоятельно охладить салон транспортного средства перед тем, как припарковать его на ночь, сообщил в беседе с «Российской газетой» руководитель направления франчайзинга международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев. Для этого, по словам специалиста, достаточно перед окончанием поездки выключить «печку» и приоткрыть одно из стекол машины, а после того, как припарковались — и водительскую дверь на несколько минут:

— Таким образом, — объясняет эксперт, — мы выравниваем температуру в машине и на улице. А ведь именно из-за разницы температур появляется конденсат, и, как следствие, иней и наледь. А предложенный алгоритм действий поможет избежать неприятного явления...

Что ж, способ этот действительно проверенный временем, однако, повторим, стопроцентного результата не гарантирующий, поскольку органолептически довольно сложно понять, насколько сравнялись забортная и салонная температуры. Да и стоять на парковке с открытой дверью — то еще удовольствие в морозы.

Поэтому все чаще многие автовладельцы пользуются не народной мудростью, а современной автохимией, нанося на «лобовуху» с обеих сторон так называемые антизапотеватели-антиобледенители и другие антилед-составы. Как и в предыдущем случае, полностью проблему они не решают, но значительно минимизируют ее последствия.

Ну и, разумеется, наиболее оптимальный, но уже довольно затратный вариант — оснастить ТС сигнализацией с автозапуском. Тогда, выйдя к своей «ласточке» из дома, вы садитесь в уже полностью прогретый и оттаявший автомобиль. Цена вопроса — от 5000 рублей за довольно простенькую систему, которую при должных навыках можно интегрировать в авто самостоятельно, до 15 000-20 000 за очень надежные и профессионально инсталлированные комплексы.