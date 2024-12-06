Автоэксперт рассказал, как облегчить «жизнь» автомобиля в морозное время года

При отрицательных температурах узлы и агрегаты автомобиля подвергаются особо сильной нагрузке. А потому, если вы хотите продлить «жизнь» любимой машины, нужно следовать некоторым «зимним» правилам, которые облегчают задачу как транспортному средству, так и самому водителю. А что именно надо делать, объяснил эксперт.

Во-первых, сказала в беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, еще до наступления морозов нужно провести техническое обслуживание, уделив особое внимание аккумулятору, свечам зажигания, топливным форсункам и моторному маслу — оно должно соответствовать сезону по вязкости и температурному режиму. Если все в порядке, то риск возникновения проблем при запуске мотора после холодной ночи будет минимальным.

Не заводится? Велика вероятность, что «ослаб» аккумулятор. Эксперт настоятельно не рекомендует «оживлять» машину посредством «прикуривания», поскольку это может навредить электронике. Лучше использовать зарядное устройство или поставить новую батарею — особенно, если нынешняя служит уже много лет.

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Во-вторых, запускать двигатель в морозное время года тоже надо правильно. На автомобилях с механической коробкой передач — на выжатом сцеплении, с автоматической — при заранее включенных габаритных огнях. В первом случае мы таким образом снимаем с мотора нагрузку, во втором — «пробуждаем» аккумулятор.

— Что можно сделать непосредственно тогда, когда автомобиль находится много часов на морозе? Самый простой совет — паркинг. Но это не всегда доступно. Альтернатива — специальное автомобильное одеяло. Оно устойчиво к возгоранию и позволяет сохранить тепло под капотом. Не рекомендуется использовать обычные бытовые одеяла, — говорит Трушкова.

Кроме того, эксперт советует по возможности парковаться на возвышенности, чтобы под автомобилем не скапливалась влага. А еще — подальше от тех мест, где работает снегоуборочная техника. Нелишним будет также приобрести предпусковой подогреватель. Однако если вы планируете использовать для активации системы пульт, ее нужно настроить, учитывая не только температуру, но и состояние батареи.