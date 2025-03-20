Эксперт Родионов объяснил, почему фары постоянно запотевают изнутри

Запотевание фар — довольно распространенная проблема, с которой российские автовладельцы часто обращаются в сервис. Впрочем, далеко не все: многие водители предпочитают не обращать на нее внимания, полагая, что скопление конденсата — обычное дело. Оказывается, нет.

Где искать причины и как их устранить

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул, что запотевание фары свидетельствует о нарушении герметичности, что, в свою очередь, сокращает срок службы системы и снижает уровень безопасности — фары светят хуже. Кроме того, повышается риск образования коррозии отражателя, а также окисления контактов.

Почему фары могут запотевать? Из-за нарушения герметичности — если есть трещины корпуса, деформация или износ уплотнителей. Из-за перепадов температур или проблем с разъемами. В числе прочих причин — засор вентиляционных каналов (из-за набившейся грязи или повреждений), а также некачественный ремонт с нарушением технологии: замена стекла, восстановление отражателя, какой-либо тюнинг.

— Если запотевание незначительное, попробуйте просушить фару потоком теплого воздуха с помощью обычного фена (на низкой температуре и расстоянии). Второй вариант — оставить машину на солнце на несколько часов. Если проблема повторяется или конденсата уже много, то лучше доверить работу по устранению проблемы сертифицированному автосервису, — подытожил эксперт.