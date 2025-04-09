Эксперт рекомендовал московским водителям поменять шины обратно на зимние

Уже несколько дней в Москве лежит снег, а потеплеет, по прогнозам синоптиков, не раньше 11 апреля — только тогда температура вернется к плюсовым значениям и начнутся дожди. Но что же делать тем, кто уже «переобулся»? Свои рекомендации дал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев настоятельно рекомендовал отказаться на время заморозков от эксплуатации автомобиля с летними шинами, особенно если речь идет о дальних поездках за пределы города. В области температуры еще ниже, да и дороги там зачастую чистят хуже, а значит, и риск ДТП значительно выше.

Если возможности воспользоваться альтернативным транспортом нет, то лучше «переобуть» машину обратно. Да, придется переплатить несколько тысяч рублей, но шиномонтаж в любом случае обойдется дешевле, чем восстановление автомобиля после аварии. К тому же, выезжая на дорогу на летних шинах, водитель подвергает опасности жизнь и здоровье — свое, пассажиров и окружающих.

— Нужно понимать, что практически любой автомобиль, а особенно оборудованный приводом на все колеса, разгоняется по скользкому покрытию лучше, чем тормозит. Поэтому необходимо учитывать, что присутствующее при движении, например, по свежему снегу на летних шинах чувство контроля автомобиля зачастую бывает обманчиво и при экстренном торможении тормозной путь оказывается значительно больше, чем ощущается интуитивно, — объясняет эксперт.

И добавляет, что использовать машину с летними покрышками в такую погоду можно лишь в самых крайних случаях — только на коротких дистанциях, на невысокой скорости и исключительно тем водителям, что обладают реальным большим стажем.