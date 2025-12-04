Эксперт объяснил, какие обороты опаснее всего для двигателя автомобиля

«Раскручивание» движка до значений, превышающих рекомендованные производителем границы, ведет к значительному сокращению его ресурса. И наибольшую угрозу представляет долговременное удерживание предельной отметки тахометра, поскольку в этом случае нагрузка на ключевые компоненты — поршни, кольца, цилиндры, клапаны и их привод — увеличивается нелинейно.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. И добавил, что интенсивное вращение провоцирует перегрев, истончение защитного масляного слоя и быстрое разрушение деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

Постоянное использование силового агрегата в зоне повышенных оборотов — как правило, начиная примерно с 4500 об/мин и вплоть до срабатывания ограничителя — способно привести к необходимости серьезного ремонта. Это особенно актуально для бензиновых двигателей. А вот кратковременные выходы на высокие частоты могут даже приносить пользу: они помогают очистить внутренние полости камер сгорания и электроды свечей зажигания от слоя углеводородных отложений.

Но разрушительными для мотора являются не только запредельно высокие режимы. Не менее вредна продолжительная работа на слишком малых оборотах под значительной нагрузкой, что часто происходит при несвоевременном переходе на повышенную передачу. В подобных условиях в системе падает давление, насос не может обеспечить достаточную прокачку рабочей жидкости, а само моторное масло быстрее теряет свои защитные свойства.

Кроме того, движение на низких оборотах с высокой нагрузкой создает предпосылки для возникновения детонации, повышенной вибрации и возникновения критических напряжений в элементах шатунно-поршневого узла.

— Баланс между износом и эффективностью достигается в среднем диапазоне оборотов — обычно от 2000 до 4000 об/мин, где двигатель работает наиболее экономично, смазка в нормальном состоянии, а динамика достаточна, — подытожил эксперт.