Как и где найти добротный подержанный автомобиль по выгодной цене

Купить сегодня автомобиль, что новый, что подержанный — настоящий квест. Дилеры, пользуясь дефицитом, ломят цены, вторичный рынок перегрет и управляется перекупщиками, найти «живой» автомобиль можно только чудом. Да и цена на него будет крайне негуманной — обижаться не стоит, время такое. Решение вопроса, как всегда, требует лишь активации функций памяти: вместо изобретения очередного велосипеда стоит вспомнить о похожих событиях двадцатью годами ранее. Все верно, речь про импорт подержанных автомобилей. Календари меняются, а времена — нет.

Как ни странно, но сегодня тема «перегонщиков» вновь актуальна: европейские рынки «б/у» богаты разными моделями и комплектациями, не перегреты спросом, а грамотный подход к приобретению позволит заключить выгодную по нынешним отечественным реалиям сделку. Прежде всего стоит определиться с бюджетом: лезть на немецкие, бельгийские и французские сайты имеет смысл, если наличных, с учетом продажи имеющейся машины, более 10 000 евро или 850 000–900 000 рублей. В России за эту сумму сегодня купить достойный автомобиль для себя и на несколько лет — невозможно. В Германии — запросто.

Выбирать подходящий вариант стоит не у частника — оставим эти тонкости профессионалам — а у юридического лица. Цены у них выше, зато можно вернуть НДС — налог на добавленную стоимость — который составляет 19%. Вот где скрыта экономия!