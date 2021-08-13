Как и где найти добротный подержанный автомобиль по выгодной цене

Купить сегодня автомобиль, что новый, что подержанный — настоящий квест. Дилеры, пользуясь дефицитом, ломят цены, вторичный рынок перегрет и управляется перекупщиками, найти «живой» автомобиль можно только чудом. Да и цена на него будет крайне негуманной — обижаться не стоит, время такое. Решение вопроса, как всегда, требует лишь активации функций памяти: вместо изобретения очередного велосипеда стоит вспомнить о похожих событиях двадцатью годами ранее. Все верно, речь про импорт подержанных автомобилей. Календари меняются, а времена — нет.
Как ни странно, но сегодня тема «перегонщиков» вновь актуальна: европейские рынки «б/у» богаты разными моделями и комплектациями, не перегреты спросом, а грамотный подход к приобретению позволит заключить выгодную по нынешним отечественным реалиям сделку. Прежде всего стоит определиться с бюджетом: лезть на немецкие, бельгийские и французские сайты имеет смысл, если наличных, с учетом продажи имеющейся машины, более 10 000 евро или 850 000–900 000 рублей. В России за эту сумму сегодня купить достойный автомобиль для себя и на несколько лет — невозможно. В Германии — запросто.
Выбирать подходящий вариант стоит не у частника — оставим эти тонкости профессионалам — а у юридического лица. Цены у них выше, зато можно вернуть НДС — налог на добавленную стоимость — который составляет 19%. Вот где скрыта экономия!
Контора сама подготовит нужные документы — это крайне важно, ведь немецкой бюрократии мы не знаем — и может даже погрузить покупку в контейнер, который прибудет в Санкт-Петербург и там же будет таможиться. Кстати, бояться «растаможки» совершенно нечего: мутные времена прошли, а заполнить декларацию сегодня может просто пунктуальный и аккуратный человек. Если есть сомнения, то за небольшую сумму это сделает специалист, коих в порту немало.
Заполнив декларацию и заплатив все взносы, нужно поставить блок «ЭРА-ГЛОНАСС», что обойдется еще в 25 000 рублей, и заплатить утизизационный сбор: базовая ставка составляет 20 000 рублей, но если автомобиль ввозится для личного пользования, то нужно заплатить лишь 17% этой суммы — 3400 рублей. Если же автомобиль старше трех лет, то сумма утилизационного сбора увеличивается до 26% — 5200 рублей. После этого вы станете обладателем транспортного средства, которое совершенно законно встанет на российский учет. Естественно, по документам растаможивший станет первым владельцем.
В лихие девяностые в Россию таким путем прибывали десятки тысяч автомобилей ежегодно: из Польши, Германии, Японии и множества других стран. Потом произошел пересмотр таможенных тарифов, перегонщики остались без работы. Но ведь они никуда не делись! Так почему бы не воспользоваться проверенным методом, кейсом, как принято говорить сегодня, если рынок не то что города, а целой страны сошел с ума?