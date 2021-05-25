Как купить подержанный автомобиль, не нарвавшись на мошенников

И начнем мы с того, что удобнее, проще, быстрее и безопаснее начать поиск автомобиля с пробегом на онлайн-площадках, среди которых специализированные автомобильные сайты и сервисы объявлений.
Во-первых, на них вы найдете сотни тысяч объявлений со всей России, среди которых есть предложения как от собственников, так и от дилерских центров. Во-вторых, такие ресурсы, как правило, принимают к размещению только те объявления, которые соответствуют определенным требованиям — например, обязательное предоставление копии ПТС. В-третьих, они предлагают инструменты для уточнения истории автомобиля и первичной оценки его юридической чистоты.
При этом и онлайн-ресурсы, и дилеры прилагают все усилия для повышения безопасности сделок, но мошенники придумывают новые сценарии обмана покупателей и совершенствуют старые. Вот несколько популярных схем.
СНАЧАЛА ЗАПЛАТИ
Насторожитесь, если, связавшись с целью договориться о просмотре, получаете предложение внести предоплату, чтобы продавец «придержал» понравившееся авто для вас. Скорее всего, после перевода суммы на указанную карту ваши отношения с мошенником закончатся.
Совет: не вносите предоплату, не увидев автомобиль. Любую денежную транзакцию закрепляйте расписками или договором. Если вы хотите забронировать понравившийся автомобиль, то пользуйтесь только официальными сервисами онлайн-бронирования. К примеру, на ресурсе «Авито Авто» можно безопасно зарезервировать понравившийся автомобиль, заморозив на карте покупателя сумму в 5000 рублей.
ТАИНСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Сюда относятся манипуляции со скручиванием пробега, умалчивание о серьезных ДТП, запрете на регистрационные действия в ГИБДД. Здесь развитие событий может разниться от банального приобретения автохлама по цене хорошего автомобиля до изъятия транспортного средства судебными приставами в случае ареста имущества продавца.
Совет: осуществляйте тщательную проверку автомобиля перед приобретением — сначала документальную, затем — живой осмотр.
ПОЛНЫЙ МОНИТОРИНГ
Устоять перед привлекательной ценой сложно. Однако слишком низкая цена по сравнению со среднерыночной чаще всего говорит о том, что речь идет об угнанном автомобиле или автомобиле с ограничением возможности постановки на учет в ГИБДД. Поэтому рекомендуем провести мониторинг рыночных цен на конкретную модель.
А вот оценить, не завышена ли стоимость автомобиля, можно на этапе знакомства с объявлением. Ряд сервисов, напомним, проводит автоматический анализ заявленной цены при размещении объявления, сравнивая ее с аналогичными предложениями (сравнение идет сразу по нескольким параметрам — марке, модели, пробегу, году выпуска и другим). Объявления с рыночной ценой помечаются значками «Отличная цена» и «Хорошая цена».
Визуальный осмотр по фото
Чем детальнее представленные продавцом фото, тем лучше. Добросовестный продавец не только покажет автомобиль целиком — со всех сторон и внутри, но и не будет скрывать небольшие дефекты.
БЕЗ VIN — НИКУДА
Узнайте у продавца VIN авто. Мошенники нередко указывают в объявлениях чужой VIN — машины той же марки и цвета, но пренебрегать предварительной проверкой все же не стоит. Классифайды предоставляют как бесплатную, так и платную информацию по выставленным на продажу т/с. Так, в «Автотеке» можно проверить авто по VIN или госномеру — сервис собирает сведения об истории его эксплуатации и из открытых источников, и от дилерских центров и независимых СТО о реальном пробеге, проводившемся ремонте, и от страховых — об участии в ДПТ. Можно получить информацию о количестве владельцев в ПТС и юридических ограничениях на авто. Подобные подборки стоят 150—250 ₽
САГА О ПТС
С 2020 года в России начали использовать электронные ПТС, позволяющие снизить риск мошенничеств, связанных с подделкой документов. Однако и бумажные ПТС действуют. При покупке авто с пробегом в обязательном порядке проверьте ПТС.
В нем должна содержаться информация о всех предыдущих владельцах, заверенная подписями. Владелец-юрлицо может указывать на то, что автомобиль использовался как такси или в каршеринге. На всякий случай стоит проверить сферу деятельности указанного юрлица по ИНН в Едином госреестре юрлиц.
Если продавец предоставляет дубликат ПТС, обратите внимание на графу «особые отметки». Если дубликат выдан взамен утилизированного, то, возможно, у автомобиля было слишком много владельцев либо оригинал ПТС оказался испорчен. Если же ПТС выдан взамен утерянного оригинала — особенно, недавно — это может свидетельствовать о попытке мошенничества: например, сокрытии факта, что автомобиль кредитный.
Что еще?
Предварительная проверка значительно снижает шансы нарваться на недобросовестного продавца, но без живого осмотра все равно не обойтись. Его можно провести самостоятельно либо пригласить стороннего эксперта.
В обязательном порядке оформите договор купли-продажи с указанием реальной суммы сделки. Ведь в случае возникновения непредвиденных осложнений — например, изъятии автомобиля судебными приставами, — вернуть деньги вы сможете только через суд, а для этого вам потребуется документ, подтверждающий совершение сделки.