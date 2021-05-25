Как купить подержанный автомобиль, не нарвавшись на мошенников

И начнем мы с того, что удобнее, проще, быстрее и безопаснее начать поиск автомобиля с пробегом на онлайн-площадках, среди которых специализированные автомобильные сайты и сервисы объявлений.

Во-первых, на них вы найдете сотни тысяч объявлений со всей России, среди которых есть предложения как от собственников, так и от дилерских центров. Во-вторых, такие ресурсы, как правило, принимают к размещению только те объявления, которые соответствуют определенным требованиям — например, обязательное предоставление копии ПТС. В-третьих, они предлагают инструменты для уточнения истории автомобиля и первичной оценки его юридической чистоты.

При этом и онлайн-ресурсы, и дилеры прилагают все усилия для повышения безопасности сделок, но мошенники придумывают новые сценарии обмана покупателей и совершенствуют старые. Вот несколько популярных схем.

СНАЧАЛА ЗАПЛАТИ

Насторожитесь, если, связавшись с целью договориться о просмотре, получаете предложение внести предоплату, чтобы продавец «придержал» понравившееся авто для вас. Скорее всего, после перевода суммы на указанную карту ваши отношения с мошенником закончатся.

Совет: не вносите предоплату, не увидев автомобиль. Любую денежную транзакцию закрепляйте расписками или договором. Если вы хотите забронировать понравившийся автомобиль, то пользуйтесь только официальными сервисами онлайн-бронирования. К примеру, на ресурсе «Авито Авто» можно безопасно зарезервировать понравившийся автомобиль, заморозив на карте покупателя сумму в 5000 рублей.