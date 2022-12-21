Ноу-хау: ищем выгодные схемы покупки машины в кризис

Хотя что тут говорить — всем несладко. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», даже в столь непростые времена есть достаточно бюджетный способ приобрести «колеса».

Причем речь идет о покупке как нового, так и подержанного авто, да еще независимо ни от марки и модели, ни от страны происхождения приглянувшегося автомобиля — хоть авто по параллельному импорту бери, хоть из Поднебесной. Более того: на таком приобретении еще можно и прилично сэкономить!

Речь, как вы, наверное, уже догадались, идет о лизинге. Эта форма покупки т/с давно уже работает в России, однако в последнее время стала настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кому без обновления автопарка уже не обойтись.

Здесь, конечно, есть свои нюансы, но в целом эта история более, чем рабочая. Хотя бы потому, что лизингоприобретатель получает весьма солидные скидки не только от государства, но и от лизинговой компании, с которой заключает договор. И плюс к этому — совершенно неожиданные, но очень облегчающие жизнь «плюшки» и бонусы. Впрочем, подробнее об этом и многом другом вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».

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