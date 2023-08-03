Какие автомобили сейчас можно выгоднее всего продать на вторичке

Пятерка лидеров не изменилась: по данным «Авито Авто», лучше всего торгуются LADA Granta и Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia K5. При этом медиальная цена трехлетнего автомобиля с пробегом нынче составляет 2 496 000 рублей. По статистике сервиса, «трехлетки» заняли 11,1% от общих продаж «вторички», тогда как годом ранее этот показатель находился в районе 9%. Парк молодеет. Ну а бестселлером в этой категории ожидаемо оказалась LADA Granta со средней стоимостью 775 000 рублей, на долю которой пришлось 5,2% продаж в сегменте.

А между тем, в свою очередь площадка «СберАвто» подсчитала, насколько в России популярны подержанные дизельные автомобили. Их общая доля на торговой площадке сервиса не превышает 11%, из которых с пробегом 62%. Среди марок-лидеров — Hyundai (22%), почти вдвое слабее представлены Mitsubishi и Kia (по 12%). Дальше статистика распыляется по прочим, в основном европейским брендам. Дизель по-прежнему в загоне, ведь средняя стоимость нового авто на тяжелом топливе в России в этом году составляет 4,5 млн. рублей, а подержанного — 2,8 млн.