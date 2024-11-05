Эксперт рассказал, какой двигатель надежнее: бензиновый или дизельный

Бытует мнение, что дизельные моторы при условии использования качественного топлива и своевременного обслуживания превосходят бензиновые по надежности и сроку службы. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор ГК «Рольф» по сервису Юлия Трушкова рассказала, что в ее компании провели целое исследование, изучив статистику поломок 130 000 автомобилей, которые проверялись по 112 пунктам. В результаты аналитики вывели определенные закономерности неисправностей двигателей и коробок передач бензиновых и дизельных машин с пробегом от 100 до 200 тысяч километров.

Выяснилось, что самой распространенной проблемой стали течи и так называемое масляное запотевание: они выявлялись у 60% бензиновых автомобилей и у 52% дизельных. Что же касается второй популярной группы поломок — выхлопной системы, катализаторов, сажевых фильтров — то тут, напротив, «бензинки» оказались в выигрыше: 25,9% против 29,4% у «дизелей».

— Если говорить об итогах сравнения бензина и дизеля в целом, а не по отдельным позициям внутри двух выбранных параметров проверки (КП и двигатель), то первый вывод, который напрашивается: машины стали надежнее. Пробег, который раньше считался преклонным и заставлял задумываться о капитальном ремонте, современные автомобили переносят вполне нормально. Поломки и отказы есть, но находятся в пределах 17%, — говорит эксперт.

В целом же, по ее словам, если учитывать все пункты, бензиновые автомобили проигрывают дизельным по части надежности. Однако — несильно: всего на 0,5%, что вполне можно воспринимать как погрешность.