Как продлить ресурс тормозной системы в условиях дефицита запчастей

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В свете последних событий, вызвавших обрушение всех налаженных цепочек поставок, отечественного автомобилиста ждут неудобства, связанные с дефицитом запасных частей. И здесь вопрос бережного отношения к автомобилю встает особо остро. Ведь никто не задумывался о том, как, например, продлить ресурс тормозной системы, зная, что диски и колодки всегда можно заказать в любом магазине автозапчастей. Портал «АвтоВзгляд» подготовил сразу несколько способов, помогающих сберечь тормоза и увеличить их ходимость.
Ефим Розкин

Цены на запасные части для автомобиля подскочили в цене. Те, у кого есть запас «жира», спешат пройти ТО заранее и закупиться основными расходниками впрок, даже несмотря не то, что те подорожали в несколько раз. Тем же автовладельцам, кто не обладает бюджетами, пришло время затянуть пояса и пересмотреть свои привычки. В противном случае, ремонтировать машину придется либо за очень дорого, либо скотчем.

Например, тем, кто любит погонять с последующим интенсивным торможением (если они и дальше планируют пользоваться личным транспортом), стоит охладить свой пыл. Ведь большие скорости и постоянные резкие удары в педаль тормоза усиливают износ элементов тормозной системы, в частности, колодок и дисков.

Помните, как советские водители, в целях экономии топлива и сохранения тормозных колодок ездили на нейтралке. Да, небезопасно. Ведь в экстренной ситуации на дороге оказаться без тяги под педалью газа — то еще удовольствие. И, тем не менее, зная, что скоро придется тормозить, можно докатиться до места на нейтрали, не напрягая тормозную систему. Сила трения все сделает за нее.

Придется вспомнить и то, как правильно тормозить двигателем. Метод годится не для частого использования, но если предстоит спускаться с крутого холма или горки, то почему бы и не воспользоваться им, также не напрягая тормозных колодок и дисков.

Фото: Drive2

​Эти два способа можно использовать, например, и тогда, когда впередиидущий транспорт решает притормозить. Естественно, нужно оценить расстояние до него и примерно понять причину, по которой он замедляется. Если это кратковременное торможение, то можно скинуть коробку передач на нейтраль или же воспользоваться торможением двигателем. А когда будет понимание, что впередиидущая машина решила все же остановиться, тогда и воспользоваться педалью тормоза.

Не стоит также перегружать свой автомобиль. Чем выше его вес, тем больше не только расход топлива, но и нагрузка на тормозную систему. Поэтому не стоит возить в багажнике машины бордюры и чугунные болванки. Лучше максимально разгрузите автомобиль, и наслаждайтесь улучшенными характеристиками.

Естественно, в процессе эксплуатации, не забывайте про то, что рано или поздно, несмотря на то, что вы были максимально аккуратны, колодки, а то и диски все равно придется менять. А потому аккумулируйте средства, и ищите каналы поставок запасных частей. Официальные дилеры на сегодня иссякли — их склады сильно опустели. А вот по небольшим сервисам проехаться стоит. У них вполне могут заваляться нужные детали. Ценник, естественно, уже подправили. Но сейчас главное — пережить трудные времена, и сохранить машину на ходу. Ведь, в конце концов, для многих машина — не только средство передвижения, но и дополнительный заработок.

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16 марта 2022
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