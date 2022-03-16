Как продлить ресурс тормозной системы в условиях дефицита запчастей

Цены на запасные части для автомобиля подскочили в цене. Те, у кого есть запас «жира», спешат пройти ТО заранее и закупиться основными расходниками впрок, даже несмотря не то, что те подорожали в несколько раз. Тем же автовладельцам, кто не обладает бюджетами, пришло время затянуть пояса и пересмотреть свои привычки. В противном случае, ремонтировать машину придется либо за очень дорого, либо скотчем.

Например, тем, кто любит погонять с последующим интенсивным торможением (если они и дальше планируют пользоваться личным транспортом), стоит охладить свой пыл. Ведь большие скорости и постоянные резкие удары в педаль тормоза усиливают износ элементов тормозной системы, в частности, колодок и дисков.

Помните, как советские водители, в целях экономии топлива и сохранения тормозных колодок ездили на нейтралке. Да, небезопасно. Ведь в экстренной ситуации на дороге оказаться без тяги под педалью газа — то еще удовольствие. И, тем не менее, зная, что скоро придется тормозить, можно докатиться до места на нейтрали, не напрягая тормозную систему. Сила трения все сделает за нее.

Придется вспомнить и то, как правильно тормозить двигателем. Метод годится не для частого использования, но если предстоит спускаться с крутого холма или горки, то почему бы и не воспользоваться им, также не напрягая тормозных колодок и дисков.