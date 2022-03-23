Не такси: 7 способов заработать на своем автомобиле в кризис

Снижение заработной платы, увольнения — все это наши новые реалии. Естественно, в этот период никто не собирается за «просто так» кормить своих сотрудников. Потому, чаще всего, им выплачивают положенные компенсации, и отправляют на вольные хлеба до лучших времен. Но что делать человеку, потерявшему работу в одночасье?

Главное, не впадать в депрессию и уныние — это обездвижит вас, и добьет полностью, возможно, испортив вашу жизнь еще больше. Посмотрите, что есть вокруг такого, что бы могло вам помочь пережить кризис? Ну, конечно же, наличие собственного автомобиля. Именно он сейчас ваш верный помощник и работодатель. Итак, вот несколько способов, как с помощью машины можно заработать, не оформляясь таксистом.

Доставка еды — вот, что сегодня в тренде. Занятые люди, малоподвижные граждане, да и просто ленивые с удовольствием пользуются этим сервисом. А раз есть спрос, есть и предложения. Операторы по доставке продуктов постоянно набирают штат. И это ваш шанс. Достаточно иметь машину, смартфон и, конечно же, желание работать.

Можно зарабатывать на рекламе, которую рекламодатель размещает на вашем автомобиле. Машину бережно оклеят пленкой с рекламой, и все, что вам остается делать — это спокойно ездить по своим делам, эпизодически проверяя пополнение банковского счета. В учет при расчете с вами берется пробег автомобиля, который он совершил с рекламой, время суток и район города.