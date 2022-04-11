Как из-за багажника на крыше авто можно сломать подвеску и даже опрокинуться

К перевозке грузов в машине и тем более в багажнике, закрепленном на крыше, нужно относиться крайне серьезно. Ошибки, которые допускают автомобилисты, порой, ведут к непоправимым последствиям и даже поломкам транспортного средства. Так что же они делают неправильно?
Начнем с азов. А точнее, с технических характеристик автомобиля, в которых четко прописана грузоподъемность не только самого автомобиля, но и рейлингов, установленных на нем. Для отечественного автопрома этот показатель варьируется от 40 до 70 кг. Современные иномарки же могут тащить на крыше не более 50 кг. При этом при загрузке необходимо учитывать и весь самого багажника. А теперь признавайтесь, кто этим занимается? Но главное, возвращаясь к началу абзаца, никто не учитывает грузоподъемность самого автомобиля. А между тем, превышение допустимых производителем норм ведет к вполне ожидаемым последствиям.
Например, можно потерять гарантию на багажник. Схлопотать деформацию поперечин, что влечет за собой промятие крыши. Получить проблемы с подвеской, связанных с перегрузом. А также ухудшение управляемости и тормозной динамики.
Многие водители также забывают о необходимости снизить скорость движения при установленном багажнике на крыше, и продолжают гнать, как привыкли. Да, определенных правил на этот счет в ПДД нет. Однако на практике при загруженном автомобиле за пределы 80 км/ч лучше не выбираться. В поворотах же скорость и вовсе лучше снизить до минимума — с перегруженным багажником на крыше автомобиль испытывает хоть и не большой, но дисбаланс центра тяжести.
Необходимо также учитывать направление ветра. Дополнительный багажник увеличивает парусность автомобиля. А это и сложности в управлении, и повышенный расход, и прочие опасности, вплоть до опрокидывания транспортного средства при наиболее сильных порывах. Видео с опрокидывающимися фурами и городскими грузовичками в сети предостаточно.
Ну и довольно частая оплошность, ведущая к печальным последствиям — фиксация груза, а точнее ее отсутствие. Плохо затянутые фиксирующие ремни или их замена веревочками может привести к падению груза при торможении. А это и повреждение своего автомобиля, и проблемы с впереди идущими машинами, и риск для пешеходов.
Итог таков, что необходимо более тщательно подходить к перевозкам грузов на собственной машине. Необходимо учитывать все факторы, влияющие на безопасность, и, конечно же, нужно научиться правильно крепить груз и багажник на крышу, естественно, многократно проверяя надежность креплений перед тем, как тронуться в путь.
А знаете ли вы, что за некоторые багажные боксы на крыше можно легко схлопотать штраф от ГИБДД? Нет? Тогда вам сюда.