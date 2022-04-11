Как из-за багажника на крыше авто можно сломать подвеску и даже опрокинуться

К перевозке грузов в машине и тем более в багажнике, закрепленном на крыше, нужно относиться крайне серьезно. Ошибки, которые допускают автомобилисты, порой, ведут к непоправимым последствиям и даже поломкам транспортного средства. Так что же они делают неправильно?

Начнем с азов. А точнее, с технических характеристик автомобиля, в которых четко прописана грузоподъемность не только самого автомобиля, но и рейлингов, установленных на нем. Для отечественного автопрома этот показатель варьируется от 40 до 70 кг. Современные иномарки же могут тащить на крыше не более 50 кг. При этом при загрузке необходимо учитывать и весь самого багажника. А теперь признавайтесь, кто этим занимается? Но главное, возвращаясь к началу абзаца, никто не учитывает грузоподъемность самого автомобиля. А между тем, превышение допустимых производителем норм ведет к вполне ожидаемым последствиям.

Например, можно потерять гарантию на багажник. Схлопотать деформацию поперечин, что влечет за собой промятие крыши. Получить проблемы с подвеской, связанных с перегрузом. А также ухудшение управляемости и тормозной динамики.