В Москве перестанут лишать «прав» за отъезд с места ДТП

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина поручила московским чиновникам вместе с МВД, Минтрансом, Минцифры и Российским союзом автостраховщиков разработать до 1 июля новый порядок оформления ДТП на территории столицы.

В результате в Москве должен заработать некий «пилотный проект». В его рамках на МКАД, ТТК, столичных «хордах», а также на подмосковной ЦКАД после аварии, в которое нет пострадавших, ее участники обязаны будут уехать с места столкновения, освободив проезжую часть. «Разбор полетов» с выяснением правых и виноватых в произошедшем потом будет производиться позже по материалам видеокамер, которые контролируют эти трассы.

Эта новелла, по мысли разработчиков, должна сократить количество так называемых повторных ДТП, когда в столкнувшиеся машины через какое-то время врезается еще одно или несколько авто с зазевавшимися рулевыми. Кроме того, новый порядок призван сократить число дорожных заторов. Таким образом, власти фактически намерены ввести на МКАД, ТТК, «хордах» и ЦКАД «специальные ПДД», из которых будет исключен пункт 2.5 федеральных Правил, требующий от водителя после ДТП не трогать с места свое транспортное средство и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, до прибытия сотрудников ДПС.

По данным «Коммерсанта», представители страховых компаний предупреждают о вероятности случаев мошенничества с ОСАГО в случае введения новации и говорят о необходимости до начала «пилота» обеспечить соответствующую модернизацию законодательства. Кроме того, не очень понятно, что делать, если авария случилась вне зоны действия камер.