В Москве перестанут лишать «прав» за отъезд с места ДТП

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Правительство и столичные власти решили фактически создать «ПДД Москвы», отличающиеся по своему содержанию от федеральных Правил дорожного движения. Как это скажется на водителях, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина поручила московским чиновникам вместе с МВД, Минтрансом, Минцифры и Российским союзом автостраховщиков разработать до 1 июля новый порядок оформления ДТП на территории столицы.

В результате в Москве должен заработать некий «пилотный проект». В его рамках на МКАД, ТТК, столичных «хордах», а также на подмосковной ЦКАД после аварии, в которое нет пострадавших, ее участники обязаны будут уехать с места столкновения, освободив проезжую часть. «Разбор полетов» с выяснением правых и виноватых в произошедшем потом будет производиться позже по материалам видеокамер, которые контролируют эти трассы.

Эта новелла, по мысли разработчиков, должна сократить количество так называемых повторных ДТП, когда в столкнувшиеся машины через какое-то время врезается еще одно или несколько авто с зазевавшимися рулевыми. Кроме того, новый порядок призван сократить число дорожных заторов. Таким образом, власти фактически намерены ввести на МКАД, ТТК, «хордах» и ЦКАД «специальные ПДД», из которых будет исключен пункт 2.5 федеральных Правил, требующий от водителя после ДТП не трогать с места свое транспортное средство и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, до прибытия сотрудников ДПС.

По данным «Коммерсанта», представители страховых компаний предупреждают о вероятности случаев мошенничества с ОСАГО в случае введения новации и говорят о необходимости до начала «пилота» обеспечить соответствующую модернизацию законодательства. Кроме того, не очень понятно, что делать, если авария случилась вне зоны действия камер.

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11 апреля 2022
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