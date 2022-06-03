Какие автомобильные датчики легко «убить» во время сильного дождя

Чаще всего в дождь страдают датчики ABS, особенно если сама антиблокировочная система тормозов уже устаревшая. Дело в том, что в такой конструкции есть так называемый пассивный датчик ABS и зубчатое кольцо на приводе, которое еще называют «гребенкой». Из-за того, что на гребенку при движении по глубокой луже попадает вода вперемешку с грязью, и возникают ошибки. Сигнал от датчика слабеет, провоцируя появление «глюков» в системе, и на панели приборов зажигается контрольная лампа неисправности ABS. А если влага через электрический разъем попадет в сам датчик, то он просто сгорит.
На более современных автомобилях, где блок ABS связан с CAN-шиной с другими модулями управления, диагностика такой неисправности производится исключительно сканером. Поэтому если после проезда по луже в машине загорелась лампа ABS или ESP, визит в сервис просто необходим. Без специалистов разобраться в проблеме не получится.
Еще одно проблемное место — датчик выпускного коллектора, который отвечает за измерение давления и температуру. Неприятности начинаются тогда, когда сам коллектор теряет герметичность. Чаще всего это случается из-за треснувших шлангов, прогоревших прокладок или попадания влаги.
В дождь могут подкинуть сюрпризы и датчики скорости колес. Влага может попасть, как в сам датчик и быстро «убить» его, так могут быть и проблемы с проводкой. Причина та же — попадание влаги, например, из-за того, что засорились дренажные отверстия, а вода нашла дырочку, проникла в скрытые полости кузова и попала туда, куда не надо. Подобное может произойти и когда машина просто стоит на стоянке.
А если у автомобиля нет пыльника или защиты моторного отсека, то вода может попасть на датчик кондиционера. Его может и не залить, но «глючить» он станет. В результате «кондей» можно будет включать и при критически низком уровне хладагента, когда он еле-еле холодит. Игнорирование проблемы быстро убьет дорогущий механизм, ведь роль смазки в нем выполняет именно хладагент.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM