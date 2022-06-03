Какие автомобильные датчики легко «убить» во время сильного дождя

Еще одно проблемное место — датчик выпускного коллектора, который отвечает за измерение давления и температуру. Неприятности начинаются тогда, когда сам коллектор теряет герметичность. Чаще всего это случается из-за треснувших шлангов, прогоревших прокладок или попадания влаги.

В дождь могут подкинуть сюрпризы и датчики скорости колес. Влага может попасть, как в сам датчик и быстро «убить» его, так могут быть и проблемы с проводкой. Причина та же — попадание влаги, например, из-за того, что засорились дренажные отверстия, а вода нашла дырочку, проникла в скрытые полости кузова и попала туда, куда не надо. Подобное может произойти и когда машина просто стоит на стоянке.

А если у автомобиля нет пыльника или защиты моторного отсека, то вода может попасть на датчик кондиционера. Его может и не залить, но «глючить» он станет. В результате «кондей» можно будет включать и при критически низком уровне хладагента, когда он еле-еле холодит. Игнорирование проблемы быстро убьет дорогущий механизм, ведь роль смазки в нем выполняет именно хладагент.

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