Как на самом деле правильно переезжать через «лежачий полицейский»

Бичом автомобильных подвесок и одновременно спасение для пешеходов на наших дорогах стали «лежачие полицейские». Да, благодаря им там, где это необходимо, снизилась скорость проезда автотранспорта, что моментально повлекло за собой проблему скопления в пробках.
А для некоторых автомобилей горбы на дорогах стали настоящим испытанием на прочность — до сих пор можно встретить отечественную, да и не только «классику» с развалившейся при проезде «лежачего полицейского» шаровой опорой. И тем не менее, искусственные препятствия стали эффективным средством для защиты пешеходов от наезда. А что остается водителям? Увы, им остается смириться, и научиться правильно проезжать «лежачие полицейские», чтобы в последующем не сокрушаться от отвалившегося бампера или проблем с подвеской.
Начнем с того, что «лежачие полицейские» регламентируются ГОСТом. Всю информацию можно найти под буквенно-цифровым кодом Р 52605−2006. Согласно документу, искусственное препятствие не должно превышать 70 см в высоту, а его ширина, при ограничении скорости в 20 км/ч, должна укладываться в 3—3,5 метра. Если скорость движения ограничена 30 км/ч, то ширина увеличивается на метр. При 40 км/ч «лежачий полицейский» должен быть по ширине не менее 6—6,5 метров. Изготавливать их должны из металла, либо асфальтобетона.
Однако на деле искусственные горбы на дорогах лепят, кто во что горазд, что не может не раздражать автомобилистов, расплачивающихся за это кощунство над ГОСТом бамперами, порогами и подвесками своих автомобилей. Впрочем, если соблюдать несколько простых правил проезда данного препятствия, проблем может быть меньше.
Перво-наперво, увидев знак, обозначающий препятствие, необходимо плавно снизить скорость. На автомобилях с «механикой» лучше всего перейти на вторую, а при особо высоком «лежачем полицейском» — на первую передачу.
Въезжать на препятствие нужно аккуратно и на скорости до 15 км/ч. А затем, не прибавляя газа, буквально перекатиться через него задними колесами. При этом стоит помнить, что притормозить нужно заранее, а не на самом «лежачем полицейском» — в этом случае вы можете схлопотать пробой подвески, которая и без того сжалась, или же удариться о препятствие бампером, если автомобиль достаточно низкий.
К разгону можно приступать только тогда, когда автомобиль полностью переехал искусственное препятствие.
Опытные водители проезжают горбы, применяя тактику разгрузки подвески. Так, непосредственно перед въездом на препятствие, они добавляют немного газа, чтобы вес автомобиля сместился на заднюю ось, тем самым разгрузив передние амортизаторы. После проезда «лежачего полицейского» передней осью, они нажимают тормоз, чтобы центр масс сместился в сторону передней оси. Приноровившись, подобное вы будете выполнять, что называется, на автомате. Впрочем, мы рекомендуем все же перестраховаться, и завидев препятствие на дороге, просто аккуратно его преодолеть.