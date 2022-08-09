Как на самом деле правильно переезжать через «лежачий полицейский»

Бичом автомобильных подвесок и одновременно спасение для пешеходов на наших дорогах стали «лежачие полицейские». Да, благодаря им там, где это необходимо, снизилась скорость проезда автотранспорта, что моментально повлекло за собой проблему скопления в пробках.

А для некоторых автомобилей горбы на дорогах стали настоящим испытанием на прочность — до сих пор можно встретить отечественную, да и не только «классику» с развалившейся при проезде «лежачего полицейского» шаровой опорой. И тем не менее, искусственные препятствия стали эффективным средством для защиты пешеходов от наезда. А что остается водителям? Увы, им остается смириться, и научиться правильно проезжать «лежачие полицейские», чтобы в последующем не сокрушаться от отвалившегося бампера или проблем с подвеской.

Начнем с того, что «лежачие полицейские» регламентируются ГОСТом. Всю информацию можно найти под буквенно-цифровым кодом Р 52605−2006. Согласно документу, искусственное препятствие не должно превышать 70 см в высоту, а его ширина, при ограничении скорости в 20 км/ч, должна укладываться в 3—3,5 метра. Если скорость движения ограничена 30 км/ч, то ширина увеличивается на метр. При 40 км/ч «лежачий полицейский» должен быть по ширине не менее 6—6,5 метров. Изготавливать их должны из металла, либо асфальтобетона.

Однако на деле искусственные горбы на дорогах лепят, кто во что горазд, что не может не раздражать автомобилистов, расплачивающихся за это кощунство над ГОСТом бамперами, порогами и подвесками своих автомобилей. Впрочем, если соблюдать несколько простых правил проезда данного препятствия, проблем может быть меньше.