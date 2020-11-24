Ледяной дождь: что делать, если примерз лючок бензобака

Итак, лед сковал не только лужи, но и машины. В ленте новостей один сплошной Владивосток, который уже неделю не может отойти от стихии, но и московский климат не радует пальмами: днем все растаяло, а ночью замерзло. В нашем случае — примерзло. Так вечерняя лень, не позволившая заехать на АЗС «на теплую», приводит к большой проблеме: горючего нет, а лючок намертво вмерз в свою нишу. Что делать?
Во-первых, следует раз и навсегда забыть про истории в стиле «поддень ключом или отверткой»: восстановить краску на сгибе детали можно лишь полностью перекрасив крыло, а стоит это немало. Готовы отдать за торопливость от 5000 до 12 000 рублей? То-то же. Столкнувшись с подобной бедой, следует решить проблему не навредив, тем более, что возможности есть всегда.
Начать стоит с самого простого способа: на каждой крупной заправке бесплатно или за стоимость чашки чая вам предложат целый стакан кипятка. Этого более чем достаточно, чтобы растопить лед в сердце и вокруг бензобака. Главное — провести спасательную операцию быстро: пока вода не остыла и сама не перешла в другое агрегатное состояние. Для этого потребуется лишь попросить заправщика потянуть за ручку открытия и, внимание, не отпускать ее. А самому — лить воду на лючок бензобака. На все телодвижения уйдет минуты три. Если крышка открывается нажатием — еще проще: пролили — нажали — пролили — нажали. «Ларчик» откроется.
Нет на заправочной станции кафетерия? Не беда: поддеть замерзший лючок бензобака без последствий для лакокрасочного можно пластиковой картой, коих в любом кошельке среднестатистического россиянина накопился целый ворох. Платежные и кредитные лучше оставить для кассы, а вот различные «дисконты» могут хоть раз в жизни послужить делу. Для усиления эффекта можно удвоить или утроить количество карт. Лишь бы «инструмент» пролез в щель.
Не помогло? Вокруг не оказалось способных помочь? Рано опускать руки! Первым делом следует максимально, насколько это вообще возможно, расчистить лед. Под рычаг открытия — он обычно требует «потянуть на себя» — подкладываем любые подручные средства: хоть скомканную перчатку, хоть пачку от жвачки. Зафиксировав ручку в отрытом положении, переходим к «виновнику торжества».
Далее берем леску, струну, зубную нить, плоский провод от гаджета, крепкую нитку или волокно синтетической веревки — подойдет любой материал, способный протиснуться в щель, прорезать лед, зацепиться и дать возможность тянуть. И тянем, стараясь не сломать при этом крышку или замок. Три к одному, что дверца откроется.