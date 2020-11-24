Ледяной дождь: что делать, если примерз лючок бензобака

Итак, лед сковал не только лужи, но и машины. В ленте новостей один сплошной Владивосток, который уже неделю не может отойти от стихии, но и московский климат не радует пальмами: днем все растаяло, а ночью замерзло. В нашем случае — примерзло. Так вечерняя лень, не позволившая заехать на АЗС «на теплую», приводит к большой проблеме: горючего нет, а лючок намертво вмерз в свою нишу. Что делать?

Во-первых, следует раз и навсегда забыть про истории в стиле «поддень ключом или отверткой»: восстановить краску на сгибе детали можно лишь полностью перекрасив крыло, а стоит это немало. Готовы отдать за торопливость от 5000 до 12 000 рублей? То-то же. Столкнувшись с подобной бедой, следует решить проблему не навредив, тем более, что возможности есть всегда.

Начать стоит с самого простого способа: на каждой крупной заправке бесплатно или за стоимость чашки чая вам предложат целый стакан кипятка. Этого более чем достаточно, чтобы растопить лед в сердце и вокруг бензобака. Главное — провести спасательную операцию быстро: пока вода не остыла и сама не перешла в другое агрегатное состояние. Для этого потребуется лишь попросить заправщика потянуть за ручку открытия и, внимание, не отпускать ее. А самому — лить воду на лючок бензобака. На все телодвижения уйдет минуты три. Если крышка открывается нажатием — еще проще: пролили — нажали — пролили — нажали. «Ларчик» откроется.