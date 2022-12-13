Что большинство водителей даже не подозревает о полном приводе своего авто

Но так ли все просто на самом деле? Увы, не всегда. И езда на кроссовере или внедорожнике, особенно по зимним дорогам, может закончится большой бедой из-за неподготовленного водителя, не понимающего самых простых вещей и особенностей своего «железного коня».

Поэтому для безопасных перемещений на автомобилях с трансмиссиями 4х4 необходимо очень много знать и еще больше уметь. А обо всех нюансах грамотного управления такими транспортными средствами расскажут эксперты портала «АвтоВзгляд» в очередном выпуске своего подкаста, который можно послушать здесь.