Почему грамотные водители не сбрасывают скорость до минимальной перед «лежачими полицейскими»

Любой инженер скажет, что срок службы целого агрегата или системы зависит от самого слабого звена. В случае с подвеской это ступичные подшипники. Если мы говорим о качественной детали, а не о дешевой подделке, не проходившей никаких испытаний, то подшипник добросовестно справляется со своей задачей — выдерживает осевую или радиальную нагрузку — от 2500 до 10 000 часов.

Возьмем нижнюю границу — 2500 часов. Методом нехитрых вычислений выясняем, что даже самый простой, слабый и дешевый (но, повторимся, качественный, то есть сертифицированный) подшипник под постоянной нагрузкой может пройти 104 дня. Под постоянной! Без перерывов на выходные, обед и прочие парковки. Но значит ли это, что те же «лежаки» можно пролетать на обычной скорости?

Разумеется, нет, всему ведь есть предел. Если вы куда-то торопитесь, то, следуя ПДД, опустите стрелку спидометра до 20 км/ч — этого будет достаточно. А лучше — до 10—15 км/ч: так будет комфортно и вам, и другим участникам дорожного движения. Сбрасывать же скорость до «околонулевых» значений никакого смысла нет. Если, конечно, у вас не суперзаниженная машина, для которой каждый даже незначительный подъем — серьезнейший вызов.