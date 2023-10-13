Как автовладельцы неожиданно для себя быстро приканчивают амортизаторы машин

Любой автовладелец в курсе: если влететь на хорошем ходу в какую-нибудь выбоину, то амортизаторы за это спасибо точно не скажут. А при регулярных инцидентах такого рода они быстро выйдут из строя. Эта часть «техники безопасности» при эксплуатации демпфирующих элементов подвески в дополнительной расшифровке не нуждается.

Все максимально наглядно: если человека, сидящего за рулем, вот так жестко долбануло на рытвине, то каково же пришлось бедняге-«аморту»! По этой причине рачительный автовладелец старается по возможности всегда объезжать неровности любого типа. Тем самым пытаясь продлить жизнь амортизаторам. Но при этом он может (по незнанию) успешно гробить сей узел подвески другими своим действиями. Причем порой делает это крайне эффективно.

Например, мало кто из автомобилистов отдает себе отчет в том, что долгожительство амортизатора прямо зависит от нагрузки, которая обычно «висит» на нем. То есть от общей массы машины. Если вы любите набить салон тучными попутчиками, а в багажник одновременно навалить кучу тяжелого барахла и в таком режиме регулярно совершать длительные поездки, имейте в виду: амортизаторы вашей легковушки долго не протянут. Вы сами в ускоренном темпе исчерпаете их ресурс.