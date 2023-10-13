Как автовладельцы неожиданно для себя быстро приканчивают амортизаторы машин

Любой автовладелец в курсе: если влететь на хорошем ходу в какую-нибудь выбоину, то амортизаторы за это спасибо точно не скажут. А при регулярных инцидентах такого рода они быстро выйдут из строя. Эта часть «техники безопасности» при эксплуатации демпфирующих элементов подвески в дополнительной расшифровке не нуждается.
Все максимально наглядно: если человека, сидящего за рулем, вот так жестко долбануло на рытвине, то каково же пришлось бедняге-«аморту»! По этой причине рачительный автовладелец старается по возможности всегда объезжать неровности любого типа. Тем самым пытаясь продлить жизнь амортизаторам. Но при этом он может (по незнанию) успешно гробить сей узел подвески другими своим действиями. Причем порой делает это крайне эффективно.
Например, мало кто из автомобилистов отдает себе отчет в том, что долгожительство амортизатора прямо зависит от нагрузки, которая обычно «висит» на нем. То есть от общей массы машины. Если вы любите набить салон тучными попутчиками, а в багажник одновременно навалить кучу тяжелого барахла и в таком режиме регулярно совершать длительные поездки, имейте в виду: амортизаторы вашей легковушки долго не протянут. Вы сами в ускоренном темпе исчерпаете их ресурс.
Другим, не менее убийственным фактором для рассматриваемого нами узла, считается общее запущенное состояние подвески. Когда различные втулки, рычаги, сайлентблоки и прочие ее элементы в порядке, вся эта система работает так, как рассчитано конструкторами. При этом на амортизаторы приходятся штатные нагрузки, с которыми они прекрасно справляются.
Изрядно же «разношенная» подвеска ведет себя совсем не так. Приближаясь к выходу из строя, она «тянет за собой» и состояние амортизаторов. Что в итоге приводит к необходимости менять их на новые, когда дело доходит до «перетряхивания» ходовой части. А еще амортизаторы очень не любят серьезной работы «без предварительных ласк» в холодное время года.
Имеется в виду эксплуатация машины в сильный мороз в режиме: вышел утром из дома, завелся и дерзко погнал по кочкам и ухабам. И это при том, что рабочая жидкость в «аморте» из-за холода загустела и с трудом проходит сквозь клапана устройства. Что ведет к ускоренному выходу из строя сальников и прочих уплотнений. Чтобы амортизатор неожиданно не потек по этой причине, в зимнее время сразу после трогания с места надо километр-другой ехать спокойно и аккуратно, чтобы дать ему время прогреться.