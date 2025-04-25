Врач объяснил водителям, чем опасны дешевые солнцезащитные очки

Если автомобилисты будут носить темные очки, купленные за копейки, это может нанести вред здоровью, уверены специалисты. В том числе и потому, что недобросовестные продавцы частенько закупают модели, лишенные специального фильтра, защищающего глаза от ультрафиолета.

Ссылаясь на доктора оптометрии и зрительных наук Наталью Ринскую, телеграм-канал «Shot Проверка» сообщил, что у линз солнцезащитных очков должен быть особый фильтр UV400. Без него такая оптика только вредит глазам.

Дело в том, что в темноте зрачки расширяются, и тогда на сетчатку попадает еще больше ультрафиолетовых лучей, чем вообще без очков. Г-жа Ринская подчеркнула также, что при ярком солнце глаза систематически напрягаются. А это может спровоцировать головные боли, слезотечение и даже риск разрушения сетчатки, заключил врач.