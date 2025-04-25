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Врач объяснил водителям, чем опасны дешевые солнцезащитные очки

Названы серьезные причины не пользоваться недорогими окулярами

Если автомобилисты будут носить темные очки, купленные за копейки, это может нанести вред здоровью, уверены специалисты. В том числе и потому, что недобросовестные продавцы частенько закупают модели, лишенные специального фильтра, защищающего глаза от ультрафиолета.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Врач объяснил водителям, чем опасны дешевые солнцезащитные очки

Ссылаясь на доктора оптометрии и зрительных наук Наталью Ринскую, телеграм-канал «Shot Проверка» сообщил, что у линз солнцезащитных очков должен быть особый фильтр UV400. Без него такая оптика только вредит глазам.

Дело в том, что в темноте зрачки расширяются, и тогда на сетчатку попадает еще больше ультрафиолетовых лучей, чем вообще без очков. Г-жа Ринская подчеркнула также, что при ярком солнце глаза систематически напрягаются. А это может спровоцировать головные боли, слезотечение и даже риск разрушения сетчатки, заключил врач.

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