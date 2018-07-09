ТОП-5 самых доступных машин с тремя рядами сидений

LADA LARGUS (630 900 ₽)

Самым доступным вариантом автомобиля с тремя рядами сидений оказался продукт родного АВТОВАЗа. Семиместная LADA Largus в комплектации Norma/Climate с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механикой» доступна всего за за 630 900 рублей.

Конечно, за такие деньги предлагается далеко не самое богатое оснащение: одна подушка безопасности, ABS, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, кондиционер, аудиоподготовка, полноразмерное запасное колесо. Объем багажного отделения в зависимости от сложенных второго и третьего рядов варьируется между 135, 560, 2350 л. Кстати, семиместный LADA Largus Cross обойдется минимум в 729 900 рублей.