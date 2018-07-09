ТОП-5 самых доступных машин с тремя рядами сидений

В пятерку самых доступных автомобилей с семиместной конфигурацией салона вошли модели в ценовом диапазоне от 631 000 до 1 600 000 рублей. Что характерно, список получился весьма разношерстным — в нем присутствуют два универсала, кроссовер и рамный внедорожник. Среди них оказались два пердставителя концерна Volkswagen, пара «китайцев» и один наш соотечественник с французскими корнями…
LADA LARGUS (630 900 ₽)
Самым доступным вариантом автомобиля с тремя рядами сидений оказался продукт родного АВТОВАЗа. Семиместная LADA Largus в комплектации Norma/Climate с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механикой» доступна всего за за 630 900 рублей.
Конечно, за такие деньги предлагается далеко не самое богатое оснащение: одна подушка безопасности, ABS, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, кондиционер, аудиоподготовка, полноразмерное запасное колесо. Объем багажного отделения в зависимости от сложенных второго и третьего рядов варьируется между 135, 560, 2350 л. Кстати, семиместный LADA Largus Cross обойдется минимум в 729 900 рублей.
Lifan Myway (839 990 ₽)
Китайский заднеприводный кроссовер Lifan Myway оборудуется третьим рядом сидений уже в стандартной версии Comfort за 869 900 «деревянных». Автомобиль заряжен 124-сильным 1,8-литровым двигателем, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
При этом на оборудование китайе не поскупились: ABS, EBD, ESP, фронтальные подушки безопасности, противотуманки, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, мультимедийная система с 9-дюймовым ЖК-экраном и шестью динамиками, камера заднего вида, парктроники, датчик давления в шинах и полноразмерная запаска. Минимальный объем багажника (когда все сидения подняты) составляет 295 л, что при наличии третьего ряда считается совсем неплохим показателем.
Skoda Kodiaq (1 447 800 ₽)
Согласно конфигуратору на официальном сайте марки Skoda, семиместный Kodiaq в комплектации Active с 1,4-литровым мотором и шестиступенчатой «механикой» можно купить за 1 447 800 рублей. Аналогичная версия, укомплектованная коробкой DSG, обойдется минимум в 1 558 800.
Автомобиль оснащен передними фронтальными и боковыми подушками безопасности, полным комплектом систем активной безопасности, двухзонным климат-контролем, обогревом передних сидений, боковых зеркал и форсунок омывателя, электростеклоподъемниками и радиоподготовкой. Все бы ничего, но в качестве запаски предлагается только малоразмерная докатка.
К тому же производитель не указывает минимальный объем багажника при поднятых сидениях третьего ряда, ограничиваясь стандартной комбинацией цифр: 650/2065 л.
Volkswagen Caddy (1 484 400 ₽)
Коммерческий Volkswagen Caddy в комплектации Trendline с тремя рядами сидений предлагается за 1 484 400 рублей. Под его капотом спрятан 1,6-литровый MPI мощностью 110 л. с., который работает с пятиступенчатой «механикой».
В списке стандартных опций доступны ABS, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, электростеклоподъемники, датчик контроля давления в шинах. Объем багажника варьируется от 190 до 3200 л.
Foton Sauvana (1 599 990 ₽)
Самым дорогим в пятерке доступных семиместных моделей оказался китайский полноприводный рамный внедорожник Foton Sauvana за 1 599 990 «деревянных». Комплектация Comfort включает 2,0-литровый 201-сильный мотор с пятиступенчатой «механикой». К этому прилагается внушительный арсенал оборудования: ABS, EBD, ESP, противотуманки, передние подушки безопасности, систему бесключевого доступа, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистему, датчик света, парктроники, электростеклподъемники и прочее.
Объем багажного отделения составляет 290/1880 л, а под днищем снаружи скрыта полноразмерное запасное колесо. Семиместная версия с пятситупенчатым «автоматом» обойдется уже в 1 839 990 рублей.