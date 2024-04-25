Пекинский автосалон 2024: Li Xiang показал новый «бюджетный» кроссовер L6

Главной премьерой стенда Li Xiang — самого популярного в России китайского производителя электромобилей — стал компактный кроссовер L6, который будет ко всему прочему еще и самым дешевым в модельной линейке. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

Ставшие за последние год-полтора достаточно многочисленными на российских дорогах кроссоверы Li L9, детище китайской Li Auto весьма популярны и в отсутствии официального представительства бренда в нашей стране. Даже высокая изначальная стоимость не стала преградой для массового распространения в России: за один только 2023 год было продано около 4 600 автомобилей Li в России.

Мировая премьера самого компактного и дешевого кроссовера в линейке марки — модели L6 — наверняка приведет к ускорению роста числа машин бренда на российских дорогах. Длина новейшего «кросса» от Li равна 4925 мм, а ширина — 1960 мм. Колесная база — 2920 мм.

В его арсенале адаптивная пневмоподвеска, полуторалитровый бензиновый двигатель, исполняющий роль электрогенератора и два электромотора. Суммарная мощность этой гибридной установки достигает 408 л.с. при 529 Нм крутящего момента. Максимальная дальность хода машины на электротяге — около 200 км.

Li Xiang L6 представлен в двух комплектациях. Вариант Pro обойдется в Китае в 249 800 юаней (3 423 000 рублей), а исполнение Max — в 279 800 юаней (3 835 000 рублей).

Ожидать появления первых Li L6 на российских дорогах можно уже в 2024 году. Поскольку продажи модели на китайском рынке стартуют сразу после премьеры в Пекине, а срок поставки новой машины из Поднебесной в Россию обычно составляет от 35 до 90 дней.