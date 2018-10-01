Infiniti представила спорткупе Project Black S

Речь идет о разработках гибридных моторов для болидов «Формулы-1». Прототип получил комбинированную силовую установку, сочетающую трехлитровую V-образную «турбошестерку» мощностью 405 л. с. и уникальную конструкцию с тремя мотор-генераторами. Одни из них, MGU-K, использует кинетическую энергию от торможения, а еще пара — MGU-H — преобразует тепловую энергию выхлопных газов. В итоге получается, что электросоставляющая часть силовой установки накапливает силу как при торможении, так и при разгоне.

Суммарная мощность сложного агрегата может доходить до 571 «лошади» (420 кВт).

Стоит отметить, что представленный концепт стал усовершенствованным продолжением одноименного прототипа Infiniti Project Black S, представленного весной 2017 года. Прошлогодняя «японка» обладает гибридной силовой установкой, использующей те же технологии. Мощность ее агрегата составляет 500 л. с.

Производитель намерен использовать эти разработки для серийных автомобилей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.