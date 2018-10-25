Skoda назвала сроки начала продаж новейшего хэтчбека Scala

Новая модель в линейке Skoda практически готова к выходу на европейский рынок. Дата выхода машины на российский рынок пока не известна.
Максим Строкер

Компания Skoda распространила сообщение о сроках появления своего хэтчбека Scala в шоу-румах дилеров. Европейский старт продаж новой компактной модели в линейке чешского автопроизводителя запланирован на первую половину 2019 года.

Сообщается также, что хэтчбек получит моторную гамму из пяти турбированных силовых агрегатов мощностью от 90 л. с. (66 кВт) до 150 л. с. (110 кВт), работающих не только на бензине и дизтопливе, но и на сжиженном природном газе.

Кроме того, производитель обещает будущим покупателям машины наличие в ней новых онлайн-сервисов Skoda Connect обеспечивающих сетевое взаимодействие между водителем, автомобилем и окружением.

В российском представителдьстве Skoda порталу «АвтоВзгляд», что на отечественном рынке прдажи компактной Scala на данный момент не планируются.

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25 октября 2018
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