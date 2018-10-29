Названы самые надежные подержанные автомобили

Фото: Геннадий Черкасов
Эксперты Consumer Reports составили очередной рейтинг надежности автомобилей на вторичном рынке, опросив более полумиллиона владельцев автомобилей 29 различных марок. Для одних ожидаемо, а для других — неожиданно «хит-парад» возглавили модели японских марок.
Лика Затворная

Абсолютным лидером рейтинга надежности стал Lexus, набравший 78 баллов из 100 возможных. Вслед за ним идет материнский бренд Toyota, удостоенный 76 очков. Замыкает тройку лидеров Mazda, которой досталось 69 баллов. Стоит добавить, что для «Мазды» это серьезный взлет, ибо ранее марка занимала лишь двенадцатую позицию — не в последнюю благодаря выводу на рынок большого кроссовера CX-9 и родстера MX-5.

Далее в ТОП-5 идет Subaru с показателем 65 баллов, а за ней KIA, получившая 61 очко. Это место с корейской маркой также делят японцы — Infiniti в рейтинге Consumer Reports набрала аналогичное количество баллов. И только потом — в догоняющих — немцы со своими Audi, BMW и Porsche.

Впрочем, тут стоит оговориться, что речь идет о потребителях североамериканского рынка — отношение россиян к подержанным машинам несколько иное. Какие автомобили с пробегом у нас считаются самыми надежными, можно узнать здесь.

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29 октября 2018
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