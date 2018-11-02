Продажи Mitsubishi выросли почти вдвое

Если в сентябре на российском рынке было продано 3 020 моделей Mitsubishi, то в октябре компании удалось реализовать 4 238 машин.

Самым востребованным автомобилем японской марки по-прежнему остается Mitsubishi Outlander, владельцами которого в октябре стало 2 278 человек. На второй позиции держится рамный внедорожник Pajero Sport с результатом 1 101 проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров кроссовер Eclipse Cross, который разошелся в количестве 327 единиц.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», на днях компания Mitsubishi решила подогреть интерес публики очередным тизером обновленного Mitsubishi L200. На этот раз в Сети опубликован видеоролик, в котором пикап появляется в кадре буквально на секунду, да и то фрагментами. Напомним, что его премьера состоится 9 ноября.