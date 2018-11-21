Раскрыты новые подробности о новом KIA Soul

Новый KIA Soul дебютирует 28 ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Авто получит внушительных размеров багажное отделение, целую россыпь продвинутых электронных помощников водителя и перелицованную центральную консоль. И хотя над машиной неплохо поработали дизайнеры, она сохранит узнаваемый облик, сообщили представители бренда, не вдаваясь пока в подробности.

Кроме того, стало известно, что Soul обзаведется версией X-Line с внедорожным характером. Также в списке модификаций можно будет найти варианты GT Line и Soul EV с силовой установкой на электротяге. Спецификация «зеленой» версии пока остается в секрете, а среди классических моторов обещаны двухлитровый «атмосферник» и турбированный движок объемом 1,6 л. Имея на руках такую техническую информацию, можно решить, что двигатели внутреннего сгорания новинка унаследует от модели текущей генерации.

Сейчас российским потребителям предложен KIA Soul с четырьмя бензиновыми моторами:124-сильным двигателем объемом 1,6 л и агрегатом того же объема с отдачей в 132 «лошади». Также под капотом «корейца» можно найти 150-сильный двухлитровый или 204-сильный 1,6-литровый моторы. Актуальный прайс начинается от 951 900 рублей.