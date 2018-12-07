АВТОВАЗ рассказал о выпуске ситимобиля Zetta на своем конвейере

Речь идет о втором по счету прототипе компактного ситимобиля на электротяге для людей с ограниченными возможностями, который разработали инженеры компании Zetta. «Малыш» оснащен четырьмя мотор-колесами.

В общей сложности силовая установка выдает максимальную мощность в 72,4 кВт (98 л. с.) и 800 Нм крутящего момента. Расположенные под полом литий-ионные батареи обеспечивают до 200 км пути без дополнительной зарядки.

В серию Zetta собираются запустить в 2021 году, причем по информации «Российской газеты», одна из возможных производственных площадок — это Волжский автозавод. Мы не поленились и попросили вазовцев прокомментировать эти сведения.

— Никто к нам не обращался, но мы готовы разместить любые производства в нашем индустриальном парке, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Стоит напомнить, что первый концепт (читай — мертворожденный проект) Zetta рассекретили примерно год назад. Публике его продемонстрировали только летом на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Правда, серийного продолжения он так и не получил. Как и вряд ли его получит вторая версия прототипа.