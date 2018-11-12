В Сети впервые опубликованы эскизы концепта LADA X-Stream

Дизайнер не только создал эскизы сразу нескольких спорткаров и описал их техническую начинку, но также предложил свое видение экстремальной серии соревнований, где они будут участвовать.

Artur Hindalong считает, что это не должны быть «старомодные скучные гонки по замкнутой трассе, вроде '24 часа Ле-Мана», а нужны соревнования, «для победы в которых понадобится максимум возможностей пилотов и машин». По его замыслу это должны быть захватывающие приключения в самых экзотических и малодоступных уголках России.