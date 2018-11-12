В Сети впервые опубликованы эскизы концепта LADA X-Stream

Стажер дизайн-студии LADA Artur Hindalong разработал собственный концептуальный проект раллийных машин для участия в экстремальных гонках. В прототипах X-Stream использовано альтернативное видение стилистики X-дизайна, присущего последнему поколению автомобилей марки.
Дизайнер не только создал эскизы сразу нескольких спорткаров и описал их техническую начинку, но также предложил свое видение экстремальной серии соревнований, где они будут участвовать.
Artur Hindalong считает, что это не должны быть «старомодные скучные гонки по замкнутой трассе, вроде '24 часа Ле-Мана», а нужны соревнования, «для победы в которых понадобится максимум возможностей пилотов и машин». По его замыслу это должны быть захватывающие приключения в самых экзотических и малодоступных уголках России.
На эскизах указаны габариты LADA X-Stream — 4520х2200х1700 мм, а также размер колесной базы — 3 000 мм. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновой 3,0-литровой «шестеркой».
Как сообщают представители АВТОВАЗа, главный дизайнер Стив Маттин заинтересовался некоторыми решениями молодого художника, и не исключено, что они будут использованы при создании будущих моделей LADA.
Напомним, что на днях прибавил в цене один из самых популярных автомобилей на российском рынке LADA Largus. Он стал дороже на 6000 «деревянных» из-за одной обязательной опции — модуля ЭРА-ГЛОНАСС.