Ушел от наказания: Эрик Давидыч освободился из СИЗО

После кассационной жалобы, поданной Эриком Китуашвили и его защитой, Московский городской суд вынес решение освободить «Давидыча» из-под стражи, а также снять запрет на арест его имущества. Похоже, нас ждут новые Youtube-истории. Причем не факт, что про автомобили.
Приговором Дорогомиловского суда города Москвы скандальный автоблогер был осужден к 4 годам и 8 месяцам заключения под стражей. Согласно вступившим в силу поправкам, день пребывания заключенного в СИЗО приравнивается к 1,5 дням нахождения арестанта в колонии.
Иными словами, следственный изолятор был признан законом, как более суровая среда обитания для зеков, нежели «лагерь» с открытым доступом на улицу и возможностью выхода на работу в промышленной зоне.
Так вот: на свободу борец с коррупцией, а по совместительству мошенник в страховой сфере должен был выйти летом будущего года. Однако в вышестоящей судебной инстанции решили иначе: Давидыч освобождается «в связи с истечением сроков давности по эпизодам уголовного дела». Проще говоря, по той же причине, на которой некогда настаивал адвокат Китуашвили.
Вероятно, «быстрому грузину» попросту устроили показательное следствие, чтобы слегка потушить его рвения попиарить себя любимого за счет якобы уличения нечистоплотных полицейских в коррупционных схемах. Полагаем, что копать или имитировать работу лопатой в отношении представителей МВД блогер дальше не станет.
И без того интернет-канал некогда топовой «говорящей автоголовы» заметно просел. Поэтому рисковать судьбой и временем в погоне за славой Давидыч вряд ли захочет. Тем более, что второго шанса ему уже не дадут — тюремные шконка с баландой легко и надолго могут сменить в жизни кумира школьников «макдачную» и кресло BMW.
Впрочем, пошуметь о том, что систему не сломать, но справедливость таки существует, основатель «Смотры» наверняка не забудет. А еще поклонникам Эрика определенно захочется узнать, как живут люди и прочие блогеры по ту сторону колючки — о, отличная идея для нового Youtube-канала!