Ушел от наказания: Эрик Давидыч освободился из СИЗО

Приговором Дорогомиловского суда города Москвы скандальный автоблогер был осужден к 4 годам и 8 месяцам заключения под стражей. Согласно вступившим в силу поправкам, день пребывания заключенного в СИЗО приравнивается к 1,5 дням нахождения арестанта в колонии.

Иными словами, следственный изолятор был признан законом, как более суровая среда обитания для зеков, нежели «лагерь» с открытым доступом на улицу и возможностью выхода на работу в промышленной зоне.

Так вот: на свободу борец с коррупцией, а по совместительству мошенник в страховой сфере должен был выйти летом будущего года. Однако в вышестоящей судебной инстанции решили иначе: Давидыч освобождается «в связи с истечением сроков давности по эпизодам уголовного дела». Проще говоря, по той же причине, на которой некогда настаивал адвокат Китуашвили.