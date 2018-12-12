В России подорожали автомобили Mazda

Ценник Mazda3 «потяжелел» на 25 000 — 27 000 рублей, и теперь в кузове седан модель доступна за 1 230 000 − 1 408 300 «деревянных», а в кузове хетчбэк — за 1 321 000.

Самый популярный автомобиль марки — кроссовер Mazda CX-5 — обойдется минимум в 1 559 000 рублей, а топовая версия стоит 2 180 000. Прибавка в цене составила 39 000 — 57 000.

Другой кроссовер — Mazda CX-9 — теперь можно приобрести за 2 848 000 до 3 149 000 целковых, что на 50 000 — 64 000 выше прежней стоимости. Последний раз японский производитель корректировал цены на российский модельный ряд в октябре.

Напомним, что недавно на автосалоне в Лос-Анджелес была представлена Mazda3 последнего поколения, построенная на новой платформе. Как и раньше машина будет доступна в кузове седан и хетчбэк.