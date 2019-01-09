В России стартовали продажи ультрабюджетного Shelby Cobra Grande

В Москве состоялась презентация уникального Shelby Cobra Grande, созданного умельцами из LC-Cars специально для детей. Бензиновая копия легендарного маслкара, простоявшего на конвейере с 1962 по 1967 годы, представлена в масштабе ¾ и рассчитана на водителя-ребенка старше восьми лет.

Уменьшенный автомобиль практически ничем не отличается от оригинала: светотехника, акустика и даже выпускная система — каждый элемент повторяет собой полноценную американскую «Кобру».

Вот только в отличие от раритетных экземпляров, которые порой выставляются на торгах по цене немногим меньше 1 000 000 долларов США, детский Shelby обойдется без малого в 1 000 000 российских рублей.

Кстати, в качестве альтернативы бензиновому двигателю найдется и электрический. Или вы все же предпочтете, чтобы ребенок по-старинке крутил педали?