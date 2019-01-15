Из-за каких неисправностей в автомобиле запотевают стекла

В морозное время года стекла машины могут запотевать не только из-за конденсата, возникающего вследствие разницы температур, или пассажира, изрядно принявшего на грудь. Это малоприятное явление нередко связано и с серьезными неисправностями автомобиля, о которых водители даже не подозревают.
Стоит сразу отметить, что непродолжительное запотевание стекол осенью-зимой — нормальное явление. По мере прогрева автомобиля разница температур так или иначе выравнивается, и водителю открывается полноценный обзор. Другое дело, если запотевание не проходит — это тревожный звоночек, настойчиво зовущий автовладельца заглянуть на сервис.
СТЕКЛА ЗАПОТЕВАЮТ СНАРУЖИ
Итак, если вы обнаружили, что стекла активно запотевают снаружи, что при отрицательных температурах бывает довольно редко, внимательно осмотрите поверхность «лобовухи». Возможно, в микровыемках или еле заметных царапинках скапливается влага, из-за которой и достигается такой эффект. Как с этим бороться? Нужно удалить локальные повреждения или заменить ветровое стекло.
Другая проблема, вследствие которой потеют стекла снаружи — неисправность электрообогрева «лобаша». Иногда выходят из строя нити или возникают проблемы с подачей питания, а это также может спровоцировать запотевание. Нет? Тогда проверьте кондиционер или климат-контроль — не исключено, что корень зла кроется в утечке фреона,, а также в прочих дефектах системы.
Немногие водители знают, что на запотевание стекол автомобиля, помимо прочего, может влиять и неисправность системы охлаждения двигателя. А это уже куда опаснее, чем проблемы с кондиционером. Замерьте, с какой скоростью расходуется антифриз, убедитесь в том, что нет видимых утечек. Не лишним будет и заехать на СТО, дабы проверить соединения патрубков и состояние шлангов.
Если среди ваших пассажиров нет тех, кто только-только опрокинул стопку, вышел из бани или вернулся с пробежки, то имеет смысл вспомнить, когда в последний раз в машине менялся салонный фильтр. Засорившийся расходник не выпускает влагу, которая и конденсируется на окнах. Может, пришло время очередного технического обслуживания?
Запотеванием стекол изнутри может также сопровождаться утечка фреона из кондиционера или антифриза из системы охлаждения, о которых мы говорили парой абзацев ранее. Правда, в таких случаях, как объясняют технические эксперты компании CarFix, дефекты кроются в салоне автомобиля, а не под капотом.
ЗАПОТЕВАЕТ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
Причиной запотевания заднего стекла чаще всего является недостаточная вентиляция. Так, при сборке бюджетных моделей «ответственные» работники конвейера нередко заклеивают отверстия в багажнике виброизоляцией. Если проблема не в этом, то продиагностируйте систему электрообогрева — работает ли она должным образом?