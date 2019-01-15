Из-за каких неисправностей в автомобиле запотевают стекла

Стоит сразу отметить, что непродолжительное запотевание стекол осенью-зимой — нормальное явление. По мере прогрева автомобиля разница температур так или иначе выравнивается, и водителю открывается полноценный обзор. Другое дело, если запотевание не проходит — это тревожный звоночек, настойчиво зовущий автовладельца заглянуть на сервис.

СТЕКЛА ЗАПОТЕВАЮТ СНАРУЖИ

Итак, если вы обнаружили, что стекла активно запотевают снаружи, что при отрицательных температурах бывает довольно редко, внимательно осмотрите поверхность «лобовухи». Возможно, в микровыемках или еле заметных царапинках скапливается влага, из-за которой и достигается такой эффект. Как с этим бороться? Нужно удалить локальные повреждения или заменить ветровое стекло.