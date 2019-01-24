Как сэкономить при обслуживании автомобилей Renault

Renault радует своих клиентов «подарками»: каждый, кто согласится на комплекс-сервис «ТО Расширенный», в которых входят замена моторного масла, фильтров и свечей зажигания, а также десять контрольных проверок, получат скидку в размере 500 рублей. Правда, чтобы ей воспользоваться, нужно записаться на СТО не по телефону, а на официальном сайте производителя.

Подумали французы и о тех, кому до следующего технического обслуживания еще ездить и ездить. Для них официальные дилеры готовы «резать» цены на аккумуляторы (выгода до 10%), а также комплекты зимних колес в сборе (до 15%). Если вы уже давно подумываете о замене «дохлой» батареи или старых шин, то сейчас самое время.

Особое спецпредложение Renault делает обладателям машин старше четырех лет. Воспользовавшись комплекс-сервисом «Замена ремня ГРМ», можно сэкономить до 2500 рублей: 2000 целковых сервисмены «скинут» в любом случае, а еще 500 — опять же, за запись на обслуживание посредством официального сайта.