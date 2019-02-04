Chery расширяется в России

Ребята из Поднебесной готовятся вывести на отечественный рынок еще два новых кроссовера: Chery Tiggo 7 и Tiggo 4. Отчасти благодаря именно этому, марка планирует открыть 25 дополнительных офисов продаж: в Волгограде, Ижевске, Йошкар-Оле, Кирове и Кургане и еще в паре десятков городов, например, в Курске, Красноярск, Липецке и Нефтекамске. На данный момент компания насчитывает на территории России 96 дилерских автосалонов.

Кстати, представители компании предупреждают, что дали официальным продавцам срок до 1 апреля, чтобы привести шоу-румы в порядок для соответствия стандартам марки. Иначе те, кто не успеет, будут «разжалованы» в сервисные партнеры.

Стоит напомнить, что Chery вошла в первую тройку российского рейтинга популярности китайский автостроителей. В прошлом году у нас продали 5611 автомобиль этой марки, что на 5% меньше показателей годичной давности. Первую строчку занял Lifan (15 097 авто, −11%), а второе место досталось Geely (3352 машины, +50%).