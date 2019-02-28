В каких странах Chevrolet Niva пользуется особым спросом

И это, несмотря на не очкень внушительную цифру, успех. Ведь по сравнению с 2017 годом Chevrolet Niva подняла экспортные объемы на внушительные 35,9%.

Так, самым крупным зарубежным рынком для модели стал Казахстан. Дело в том, что без малого два года назад в Костанае организовали крупноузловую сборку «Шеви Нивы»: туда отправилось 50% всех экспортных внедорожников. На втором месте Украина, куда поставили 16,7% авто. Тройку лидеров замыкает Беларусь с показателем в 12,5%.

Стоит напомнить, что за указанный период с конвейера предприятия сошло всего 31 874 таких авто, что на 3,1% меньше данных годичной давности. Кстати, продажи внедорожников и того меньше: 29 235 экземпляров (-6,3%).

Остается добавить, что в прошедшем году Chevrolet Niva отметила производственный юбилей: в ноябре собрали 700 000-й по счету автомобиль. Им оказалась машина в топовой комплектации с кузовом темно-синего цвета.