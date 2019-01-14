В России стартуют продажи обновленной Chevrolet Niva

Главное достижение GM-AVTOVAZ с выпуском на рынок обновленной «Шнивы» — наличие антиблокировочной системы тормозов и кнопки вызова аварийных служб на базе ЭРА-ГЛОНАСС уже в базовом варианте исполнения. Да, теперь не страшно покупать русско-американский внедорожник в неприлично голой первоначальной комплектации.

Кроме того, во всех версиях без исключения отныне присутствует одна подушка безопасности, положенная водителю — эдакое вознаграждение от автостроителя шоферу, отдавшему свой выбор в пользу Chevrolet Niva.

Для тех, кому и этого мало, найдутся дополнительные опции и оборудование. Ну и лучезарные фирменные цвета. Вот, собственно, и весь «улучшайзинг».

Остается добавить, что автомобиль предлагается с 1,7-литровым бензиновым моторчиком мощностью 79 сил, сопряженным с нестареющей механической коробкой передач.