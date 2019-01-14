В России стартуют продажи обновленной Chevrolet Niva

Универсальный внедорожник Chevrolet Niva подвергся модернизации, став не только богаче по оснащению, но и безопаснее. Обновленные автомобили поступят к дилерам в конце января. Что, уже побежали занимать очередь?
Мирон Горин

Главное достижение GM-AVTOVAZ с выпуском на рынок обновленной «Шнивы» — наличие антиблокировочной системы тормозов и кнопки вызова аварийных служб на базе ЭРА-ГЛОНАСС уже в базовом варианте исполнения. Да, теперь не страшно покупать русско-американский внедорожник в неприлично голой первоначальной комплектации.

Кроме того, во всех версиях без исключения отныне присутствует одна подушка безопасности, положенная водителю — эдакое вознаграждение от автостроителя шоферу, отдавшему свой выбор в пользу Chevrolet Niva.

Для тех, кому и этого мало, найдутся дополнительные опции и оборудование. Ну и лучезарные фирменные цвета. Вот, собственно, и весь «улучшайзинг».

Остается добавить, что автомобиль предлагается с 1,7-литровым бензиновым моторчиком мощностью 79 сил, сопряженным с нестареющей механической коробкой передач.

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14 января 2019
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