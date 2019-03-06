Audi признала, что продает в России опасные для жизни автомобили

Сервисная акция распространяется на 4 453 автомобиля Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q7, проданных с 2013 года по 2018 год. Все указанные машины оснащены двигателем 3.0 TFSI, в котором вероятна утечка горючего на топливных рампах. В результате в салоне может ощущаться запах бензина, а следовательно в определенных случаях есть риск воспламенения в области моторного отсека.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев неисправных автомобилей о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения срочного ремонта. На машинах заменят топливную рампу низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы производитель осуществит за свой счет.

Напомним, что в январе Audi объявила об отзыве на российском рынке двух моделей — A4 и A5. Под сервисную программу попали 12 автомобилей, реализованных в течение прошлого года. Причиной акции оказалась некорректная сборка подвески.